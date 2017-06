El 93% de los panameños tiene sus cuentas al día

Contrario a lo que algunos podrían pensar, el 93% de los panameños mantiene sus cuentas al día, es decir que son buenos sujetos de crédito.

Así lo manifestó Giovanna Cardellicchio, gerente general de la Asociación Panameña de Crédito (APC), empresa privada que se encarga de gestionar el historial de crédito de 2.4 millones de panameños y 200 mil extranjeros residentes en el país.

Se trata del historial adquirido por préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y otros servicios.

Cardellicchio afirmó que entre el 3% y 7% de los panameños tiene algún tipo de retraso en el pago de sus cuentas y solo menos del 1% no paga sus deudas, es decir que los agentes económicos no han podido cobrarlas y se produce lo que se conoce como el castigo de cuentas, procedimiento que se realiza cuando no se recuperará el cobro.

Según información divulgada por la APC en enero de 2016, la deuda del sector privado ascendió a $80,000 millones, monto dividido en $40,000 millones en deuda de personas naturales y $40,000 millones en cuentas de las empresas privadas.

La APC ha gestionado 8 millones de referencias de créditos totales, de esas 4.6 millones están vigentes.

Esto indica, según la gerente de esta entidad fundada en 1957, que, en promedio, cada panameño tiene como mínimo dos referencias, pero pueden existir casos en los que tengan de cuatro a seis.

Actualmente la APC cuenta con alrededor de mil establecimientos suscritos, entre cooperativas, bancos, comercios, financieras, entre otras, cuyas membresías aportan al financiamiento de la empresa, que factura al año $6.5 millones.

El ‘score’ de crédito

Un aspecto importante por el que vela la APC es que los ciudadanos conozcan su “score de crédito”, puntuación que permite a las personas conocer su comportamiento crediticio.

La puntuación de crédito es una fórmula matemática que utiliza los datos estadísticos del historial de crédito de la persona, para calcular un puntaje, mientras más alto es, indica que el ciudadano pagará una deuda y entre más bajo significa que la APC no tiene suficiente información para definir si es buen sujeto de crédito o si se ha atrasado en alguna cuenta por pagar.

Entre mejor manejo de sus créditos tenga la persona, mayor será su puntuación, que se mide en un rango de 70 a 974 puntos.

Después de siete años, sea buena o mala la referencia, la APC por ley, debe borrar el historial de cada persona afiliada.

Es decir, que el historial de crédito se renueva cada siete años, pero esto no significa que las deudas no deban pagarse.

De hecho, los agentes económicos podrán seguir cobrando la deuda a la persona, aunque esta referencia no aparezca en el sistema.

Según Cardellicchio, esto le da oportunidad a las personas de demostrar que sí son buenos sujetos de crédito.

¿Cómo tener un buen score de crédito?

La gerente de la APC considera que tener un buen score de crédito es un tema de educación.

Que la personas se comprometa hasta donde puede para que pueda cumplir con sus obligaciones”. Giovana Cardellicchio, gerente de la APC.

La especialista recomendó que si una persona tiene múltiples deudas podría incluso consolidar algunas con un préstamo y no adquirir nuevas obligaciones hasta que las deudas se hayan reducido.

No comprar excesivamente, ni pagar el mínimo de las tarjetas de crédito son otros consejos que brinda la APC.

Revisar sus referencias de crédito es una buena práctica, ya que, según ella, esto permitirá que la persona tome mejores decisiones financieras.

Para consultar su historial de crédito, las personas pueden acercarse a los centros de atención de la APC, o afiliarse a la nueva aplicación que lanzó la entidad, por $12.99 anual, donde la herramienta digital Tu Intelidat, les da incluso el score de crédito, envía alertas de pago, entre otros servicios.

La APC lo que persigue es que las personas tengan acceso a crédito y ser facilitadores de la información para que puedan programarse y lograr sus metas.

