La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que extendió el horario del tránsito vehicular por las compuertas de las esclusas de Agua Clara y Gatún, hacia y desde la Costa Abajo de Colón, por motivos de la Semana Santa.

Estos horarios han sido acordados a través del diálogo que mantiene la ACP con la Gobernación de Colón, autoridades locales y voceros de las comunidades, con el objetivo de minimizar el tiempo de espera para el cruce hacia y desde la Costa Abajo, se informó en una nota de prensa de la entidad.

El miércoles 12 de abril operarán de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 12: m.d. a 9:00 p.m., mientras que el jueves 13 de abril de 5:00 a.m. a 9:00 p.m y el viernes 14 de abril de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

En tanto, el sábado 15 de abril de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., y el domingo 16 de abril: de 6:00 a.m. a 9 :00 p.m.

Adicional a estos horarios extendidos, los transbordadores (ferris) 5 de Noviembre y JJ Náutica, brindan el servicio gratuito en sus jornadas habituales, se informó en el comunicado.

El 5 de Noviembre funciona las 24 horas los siete días de la semana, mientras que JJ Náutica opera de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Los sábados y domingos estos transbordadores funcionan de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.