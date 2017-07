Anuncian convocatoria para el concurso Fondo Cine de Panamá

La Dirección General de Cine (Dicine) del Ministerio de Comercio e Industrias, anunció la convocatoria para el concurso Fondo Cine 2017, cuya recepción de proyectos será del 7 de agosto al 11 de septiembre de este año.

Se premiarán cuatro categorías que son: largometraje, documental, desarrollo del proyecto para guion y post producción.

La premiación del concurso Fondo Cine se llevará a cabo en una ceremonia pública, cuya fecha será anunciada durante el desarrollo del certamen.

No se aceptarán, bajo ninguna circunstancia, papeles sueltos o proyectos que no tengan la documentación completa estipulada en las bases de este concurso y no se aceptarán proyectos que no cumplan con el formato de entrega obligatorio estipulado.

Los proyectos deben incluir: ficha de Inscripción en el concurso Fondo Cine 2017, dos ejemplares impresos con la documentación completa (especificada para cada modalidad), un CD o USB con la misma información, en formato digital, de los ejemplares impresos.

Para consultar las bases completas del concurso, ingrese aquí.