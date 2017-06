Asep impone multa de $3 millones a Edemet

La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) sancionó con una multa de $3,000,000.00 a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., (Edemet), tras determinar anomalías en la red de distribución durante los meses de marzo y abril de 2015.

¿Quién es Emedet?

Fundada en 1998, la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste S.A (Edemet) es una compañía mixta, cuyos accionistas principales son la República de Panamá y Distribuidora Eléctrica del Caribe S.A, subsidiaria al 100% de la española Gas Natural Fenosa.

Esta empresa mantiene una concesión por espacio de 15 años en la que se responsabiliza de la distribución eléctrica en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera.

Las causas

Ante quejas de clientes de Edemet, personal de Asep realizó, en marzo de 2015, una inspección en tres circuitos de la provincia de Panamá Oeste en la que se detectó anomalías en la red de distribución. Entre las anomalías entre los que se destacan aisladores rotos, pararayos desconectados, ausencia de poda, nidos de aves en transformadores, tramos de líneas primarias sin neutral y transformadores sin fusibles.

Un mes después de esa inspección, el 15 de abril de 2015, la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario solicitó el inicio de un procedimiento administrativo a la citada empresa por supuesto incumplimiento de las normas legales del servicio público de electricidad.

Asep realizó en ese mismo mes de abril otra inspección ahora en cuatro circuitos adicionales también ubicados en Panamá Oeste. La diligencia detectó similares anomalías a las encontrabas en los tres circuitos inicialmente verificados.

Edemet incumplió con su responsabilidad de mantener las redes de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica”. Asep

84,338 clientes afectados

En la Resolución AN No. 11077 CS de 27 de marzo de 2017, que aparece colgada en el portal de internet de Asep, se ordena a la empresa a acreditar el monto de los $3 millones de multa en la factura de los 84, 338 clientes afectados en la provincia de Panamá Oeste en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir que quede ejecutoriada la medida. Ver aquí completa Resolución AN No. 11077 CS de 27 de marzo de 2017

Edemet, dijo Asep, deberá presentar, ante el regulador, una declaración jurada en la que certifique la fecha en la que hizo efectiva la repartición de la multa impuesta, amén del número de clientes y el detalle del monto que le correspondió a cada uno de los afectados.

Quiénes son los beneficiados

31 mil 856 clientes del circuito 16-11 más 4 mil 691 clientes del circuito 34-5 de la Sub-Estación El Torno, en La Chorrera

8 mil 841 clientes del circuito 19-2 de la Sub-Estación de Arraiján

8 mil 420 clientes del circuito 17-18 más 9 mil 870 clientes del circuito 17-11 de la Sub-Estación de Capira

20 mil 660 del circuito 34-8 de la Sub-Estación de La Chorrera.

