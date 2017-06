Bridgestone demanda a Panamá en Estados Unidos

Considerada una de las mayores empresas de fabricación de neumáticos, Bridgestone Licensing Services, Inc. y Bridgestone Americas, Inc. interpusieron una demanda contra la República de Panamá que se dilucidará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (Ciadi), ubicado en Estados Unidos (EU) se conoció oficialmente.

Bridgestone Licensing Services, Inc. y Bridgestone Americas, Inc., ambas sucursales de Bridgestone Corporation, se encuentran registradas en Estados Unidos. Bridgestone Americas, Inc. tiene licencia para venta, mercado y distribución de productos bajo la marca Bridgestone y Firestone en el mercado Norte, Centro y Suramérica que incluye Panamá.

Génesis de la historia

La historia de ese proceso se remonta al año 2004. De acuerdo con Ciar Global, la revista de arbitraje de la comunidad iberoamericana, en aquella época Bridgestone preocupada por la confusión en su marca, supuestamente, creada por la compañía panameña Riverstone remitió notas de “reserva de derechos” a sus usuarios e interpuso una moción de oposición para su marca en Panamá. Ciar Global, la revista de arbitraje

Al parecer, la referida moción no tuvo éxito, pero un tribunal civil panameño consideró que Bridgestone se encontraba legítimamente preocupada por la confusión surgida.

Los propietarios de la panameña Riverstone no se quedaron con los brazos cruzados y accionaron legalmente contra la compañía, tras argumentar presuntos daños y perjuicios ocasionados por las acciones emprendidas que, según dijeron, produjeron detenciones en sus ventas.

De acuerdo con la versión de Bridgestone dos tribunales fallaron a su favor, pero una tercera instancia judicial revocó las decisiones que la precedieron, y le concedió el reclamo a Riverstone.

Pedido de arbitraje

En octubre de 2016, Bridgestone solicitó un arbitraje contra Panamá en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones a consecuencia del conflicto desencadenado contra la panameña Riverstone ante una demanda para proteger su marca.

Ahora, Panamá tendrá que enfrentar el reclamo de la empresa estadounidense. Esta semana, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Panamá contrató por $2.4 millones a la firma forense estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, ubicada en Washington, para que la defienda dentro del proceso de arbitraje internacional impulsado por Bridgestone Licensing Services, Inc. y Bridgestone Americas, Inc.

Los abogados de Panamá

Panamá, representada por Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, dijo el MEF, deberá comparecer al proceso arbitral, ejercer su derecho de defensa y presentar todos los argumentos y pruebas necesarias que lleven al Tribunal a desestimar las pretensiones de la parte demandante.

“Es importante que una firma experta en la materia ejerza nuestra representación para evitar un laudo arbitral que condene a Panamá a pagar una alta suma de dinero en concepto de indemnización a la parte demandante”, dijo el MEF para justificar a contratación directa a favor de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. Ver aquí trámites de la contratación

La defensa de Bridgestone, según Ciar Global, la conduce Akin Gump Strauss Hauer & Feld de Washington DC. Se ha conocido que el tribunal arbitral lo conforman el británico Nicholas Phillips (presidente), el argentino Horacio Grigera Naón y el canadiense J. Christopher Thomas.