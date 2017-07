Call Center de LG evoluciona

Un canal directo de atención a los clientes de todo el Continente

El Call Center de LG Electronics ha evolucionado y ha dejado de ser el Centro de Información al Consumidor, para convertirse en un canal directo de atención a los consumidores de América. Las instalaciones que se situaron en Panamá, debido a su ubicación geográfica, ocupan cerca de 4.000 metros cuadrados.

Romano Emiliani, gerente general de Servicio y del Centro de Información del Consumidor para Latinoamérica y Norteamérica, habló con Capital Financiero sobre las instalaciones donde se desarrollan las operaciones para Latinoamérica y Norteamérica de los Customer Information Center, lo que es el Contac Center.

Ya creo que el llamarlo Call Center ha quedado un poco atrás, por la simple razón de que no solo se manejan llamadas, dijo Emiliani.

Afirmó que allí se manejan llamadas, que obviamente es el volumen más grande de contacto, pero, también se manejan otros canales de comunicación como el chat, en vivo y en tiempo real para soporte de los clientes.

Igualmente se manejan las consultas a nivel de la página Web, se maneja el tema de la comunicación por redes sociales. Los canales de comunicación con los clientes van mucho más allá que una simple llamada telefónica.

Cuentan con un horario de operación local que va desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Atienden a Argentina de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en Centroamérica están atendiendo de 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, porque tienen una hora menos.

Los días sábados y domingo mantienen el horario completo, cuando normalmente se estila un horario parcial. Adicional, manejan todos los servicios los siete días de la semana.

-¿Por el tipo de servicio que ofrecen están pensando brindarlo 24 horas los siete días de la semana?

-Nosotros hemos ido desde los inicios escalando un poco más de acuerdo a las necesidades del cliente. El cliente latinoamericano todavía hay que instruirlo, no digamos educarlo, hay que endulzarlo un poco más.

El cliente latinoamericano todavía tiene esa tendencia de acudir a donde compró el artículo, para él llamar a un sitio de contacto, un Contac Center, a buscar una solución a un problema no suele ser la norma, en oposición a un cliente estadounidense, donde el estilo de vida es un poco diferente, ya que sí se le puede resolver el problema por teléfono y le evitas tener que llevarlo a una tienda o taller, es perfecto.

El cliente estadounidense que llega a las 7:00, 8:00 o 9:00 de la noche y se encuentra con un inconveniente en su televisor, y él ya conoce que cuenta con una disponibilidad prácticamente 24/7 e inmediatamente levanta el teléfono con la intención de resolver su problema a través una llamada.

-¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad del cliente latinoamericano?

-El cliente anteriormente llamaba para solicitar servicio, se le preparaba la agenda, sin embargo, al cliente se le indicaba que alguien iba a ir en el transcurso de un día estipulado, para un cliente esto era esperar prácticamente todo un día para recibir al técnico.

Nosotros ya hemos avanzado un poco más en esa línea y en estos momentos desde que el cliente llama, le indicamos la fecha y la hora, obviamente con un margen de tiempo por lo que pueda ocurrir, pero le estamos dando una hora para no hacerle perder un tiempo valioso.

De esa manera tratamos de ir diciéndole al cliente que tenemos soluciones que pueden ayudar a resolver su problema a través del teléfono, por ejemplo, LG ha desarrollado herramientas en el caso de las lavadoras y también se está introduciendo en las refrigeradoras, que es el servicio del diagnóstico remoto.

-¿Qué tiempo tienen de estar prestando este servicio?

-Acá lo que es el Call Center de Latinoamérica está establecido en Panamá desde el 2004, empezamos a atender a Panamá, Venezuela, Ecuador y a partir de allí hemos hecho una expansión a los diferentes países de la región, también le brindamos servicio a Colombia, Perú, Chile y más recientemente a Argentina.

En el 2006 se decide integrar lo que es la operación de Estados Unidos y Canadá desde este edificio con personal panameño.

-¿Qué sucede cuando un cliente no queda satisfecho?

-Tenemos varios niveles, los agentes de primera línea son los que están destinados a resolver los problemas técnicos, son agentes que tratamos de enfocarlos precisamente más al producto.

Ya cuando tenemos temas administrativos que sobrepasan la parte técnica, que ya pueden convertirse en una queja, tenemos a un grupo de agente especializados en manejar este tipo de cliente.

Por ejemplo, no se trata de que el cliente me llame y me exponga su malestar o su queja y quede aquí en esa llamada que me hizo el cliente, esto se escala al otro departamento donde tenemos otro grupo de agentes que se encargan de devolverle la llamada al cliente, revisar nuevamente su disconformidad, ahondar más en la situación y de gestionarle una solución lo más pronto posible.

Siempre tratamos de adelantarnos al cliente, no queremos que el clientes que ya nos llamó para exponernos una queja, nos tenga que llamar nuevamente para saber cómo va su proceso.

-¿Qué países son los que más solicitan estos servicios?

-El país con el volumen más grande de llamadas, en este momento, es Argentina, ya que es un país grande, luego está Ecuador, le sigue en Centroamérica, Panamá y Costa Rica, aunque Panamá es un país pequeño, la mentalidad acá del panameño va cambiando un poco más rápido que la del centroamericano, aquí se tiene contacto prácticamente los siete días de la semana, los clientes, incluso ya conocen que trabajamos hasta las 8:00 de la noche recibiendo llamadas de clientes recién llegados a sus casas.

-¿Quién capacita al personal y cada qué tiempo lo hacen?

-El personal se capacita tanto a nivel técnico como a nivel de manejo de clientes. El departamento de servicios cuenta con un grupo de ingenieros especializados en productos y con cierta frecuencia los agentes están recibiendo el entrenamiento técnico de los productos nuevos que van saliendo al mercado.

Igualmente, con la intención de mantener alta la satisfacción del cliente, los agentes reciben entrenamiento o inducción sobre cómo manejar a los clientes para lograr satisfacer sus necesidades.

-¿Qué otros tipos de servicios ofrecen?

-Tratamos de canalizar todo lo que es la información a través del Call Center, también manejamos promociones de instalación de televisores, aires acondicionados, le damos soporte completo a lo que es la parte de mercadeo en cuanto a información del producto.

En este edificio se capacita a diferentes personas no solo de LG de Panamá, sino de otros países. Se tiene un convenio con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para que personas de Panamá, que estudien la carrera de técnico en aires acondicionados, al graduarse LG los coloca en las diferentes compañías que nos dan servicio a nosotros.

Igualmente recibimos personal de LG a nivel regional y de Corea que vienen a tomar entrenamientos en aires acondicionados. El personal que se encarga de la capacitación es 100% panameño.