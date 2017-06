Comercios ven el Wi-Fi como plan de éxito

Estas redes pueden ser utilizadas como medio para realizar actividades maliciosas

Cada vez son más los comercios que se inauguran en diferentes puntos de la capital panameña, es por eso que los empresarios han utilizado hasta los últimos recursos para lograr mantenerse competitivos frente a un sector que vive en una constante guerra por obtener mayor clientela.

En este ínterin, han surgido diferentes estrategias con las que se asegura una clientela fiel a la marca. Entre estas soluciones de negocio destaca la red inalámbrica o también conocida como Wi-Fi, que se ha convertido en una rentable opción para mantener a los usuarios consumiendo sus productos.

En los últimos meses este concepto se ha empezado a observar con mayor frecuencia en restaurantes, cafeterías o salones de bellezas de la ciudad. En estos locales ahora se brinda un beneficio a los clientes de poder consultar desde su dispositivo móvil cualquier inquietud en la Web, utilizando una red inalámbrica para uso casual masivo y en forma gratuita.

La marca Wigo trabaja en ofrecer una red inalámbrica en diferentes comercios del país y cuenta con un concepto de negocio que lleva la compañía Liberty Technologies.

Su gerente de proyectos, Melissa María Sánchez, señaló que la compañía busca establecer una plataforma de comunicación para los usuarios y a la vez para los establecimientos.

Wigo ha tenido una excelente acogida en el mercado panameño y por parte de los usuarios de la red Wigo, con más de 20.000 usuarios registrados en los primeros 45 días, y más de 120 locales afiliados, destacó la ejecutiva.

Entre los locales que están trabajando con esta red actualmente figuran restaurantes, franquicias, salones de belleza, gimnasios, bares, discotecas y servicios automotrices.

La fórmula perfecta de Wigo es que une a los negocios afiliados con sus clientes y procura lograr esa misión a través de la plataforma de portal personalizado, con la que se promueven las ventas en el comercio, creando así un nuevo canal de promoción.

Para este proyecto, hemos trabajado por más de un año en el diseño de todos los aspectos y componentes que permiten entregar el servicio, lo que incluye plataforma de comunicaciones, publicidad, promociones, ofertas, noticias y demás detalles… Además, el proyecto es 100% creación e implementación panameña, dijo Sánchez.

Federico Weitzman, gerente de Mercadeo Empresarial de Cable Onda, señaló que este tipo de innovaciones seguirán presentándose y que el sector empresarial enfrenta un gran reto, que es lograr mantenerse a la vanguardia con cada actualización tecnológica que se presente en el mercado.

Weitzman agregó que Cable Onda ofrece diferentes servicios empresariales similares a comercios de consumo y aseguró que este nicho cada vez ha mostrado mayor interés en las redes inalámbricas públicas como un plan de atraer mayor clientela.

Ante esta creciente demanda de empresas tecnológicas implementando soluciones de red inalámbrica para comercios, vale la pena preguntarse ¿puede llegar una red Wi-Fi a contagiar los equipos?

Camilo Gutiérrez Amaya, especialista en Awareness & Research de ESET Latinoamérica, respondió: No, las redes Wi-Fi no infectan equipos, sino que pueden ser utilizadas como medio para realizar actividades maliciosas, y así afectar a los usuarios que no toman las precauciones necesarias.

Según Gutiérrez, si un usuario se conecta a una red Wi-Fi insegura puede llegar a tener problemas de diversa índole, como el robo de archivos personales o de contraseñas de acceso a bancos, redes sociales u otros servicios (Ver recuadro: Medidas para evitar contagio).

También puede ocurrir otro tipo de incidentes de seguridad, dentro de los que se puede contar la infección con algún código malicioso, si por ejemplo es dirigido a un sitio Web específico que tenga algún tipo de malware alojado o si un atacante logra tomar control sobre la máquina de la víctima vía una red Wi-Fi insegura e instalar un código malicioso, advirtió.

Manuel Robles Quintero

Capital Financiero