Construirán hotel Hampton by Hilton en David, Chiriquí

La firma de un acuerdo entre Hilton Worldwide Holdings Inc. e Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. para construir un nuevo hotel Hampton by Hilton en David, provincia de Chiriquí, se anunció este 12 de julio de 2017.

El proyecto será desarrollado por la firma de inversión inmobiliaria Chagres Capital y el taller arquitectura Tash, junto con reconocidos inversionistas locales, se informó en un comunicado.

Se tiene programado que la apertura del nuevo hotel en la provincia chiricana se realice durante el primer trimestre del año 2019.

El hotel tendrá 120 habitaciones y estará localizado en la principal zona comercial de la provincia de Chiriquí, considerada el segundo centro urbano más grande y desarrollado de Panamá.

“El anuncio de Hampton Inn by Hilton David Panamá es una excelente adición a nuestro creciente portafolio en Panamá, donde actualmente tenemos cinco hoteles”, dijo Juan Corvinos, director ejecutivo de Desarrollo en Hilton para México, Centroamérica, la región Andina y el Caribe Hispano.

El hotel será ideal para viajeros de negocios y de placer, ya que se encuentra situado en pleno centro de la ciudad”.

Ubicación y beneficios

Hampton Inn by Hilton David Panamá estará ubicado a tan sólo cuatro kilómetros del aeropuerto internacional Enrique Malek y a unos pasos de distancia de muchos restaurantes y comercios ubicados en el centro de la ciudad.

El hotel ofrecerá un fácil acceso a destinos turísticos y recreativos en Chiriquí como Boquete, y el Volcán Barú, aún activo, que además es el punto más alto en Panamá con sus 3,475 metros sobre el nivel del mar.

Hampton Inn by Hilton David ofrecerá amenidades de valor agregado tales como desayuno caliente o un desayuno On the Run Breakfast Bags para llevar.

El hotel también tendrá una estación con servicio las 24 horas con bebidas y snacks, así como comidas o cenas en el Lobby Bar.

Además, el hotel tendrá acceso a una reconocida cadena de restaurantes y a un casino, y contará con salas para juntas, un centro de negocios y gimnasio.

Hampton Inn by Hilton David será parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad para huéspedes de las 14 diferentes marcas de Hilton.

Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton, ahorran tiempo y dinero a la vez que ganan acceso inmediato a los beneficios que más les interesan, como un descuento exclusivo para miembros, Wi-Fi gratuito y una forma de pago flexible que les permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar su estancia.

Los miembros también pueden intercambiar sus puntos por noches gratis, obtener acceso a eventos únicos a través de la plataforma de subastas de Hilton Honors o realizar compras en Amazon.