Contraloría: franceses y nipones pueden estudiar prefactibilidad de red maestra del Metro

La Contraloría General de la República avaló el contrato que permite a un consorcio integrado por dos empresas japonesas y una compañía de Francia llevar adelante el estudio de prefactibilidad de la nueva red maestra del Metro de Panamá.

El consorcio Nippon Koei Lac-Sytra, conformado por las niponas Nippon Koei Co. Ltd y Nippon Koei LAC Inc junto a la francesa Sytra, firmó con el Metro de Panamá un contrato -ahora refrendado por Contraloría- tras obtener el puntaje mayor entre media docena de empresas consultoras que había sido preseleccionada en este proceso de licitación.

De hecho, en ese acto, 26 compañías -entre las que se encuentra el consorcio japonés-francés- formalizaron su interés de llevar adelante este estudio.

El contrato, que tiene una duración de cinco meses a un precio de $150,000.00, será financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, el 1 de abril de 2014, firmó con el Metro de Panamá un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable.

De acuerdo con estimaciones oficiales, red maestra del Metro de Panamá estará en plena operación en el año 2035, y se estima que en esa fecha moverá un millón de pasajeros diarios que representa el 50% de la demanda de transporte en el área metropolitana.

Quién es el consorcio

Nippon Koei Co. Ltd es una empresa japonesa de consultoría de ingeniería fundada en junio de 1946, cuya sede se encuentra en Chiyoda, Tokio, Japón. De acuerdo con sus registros, ha trabajado en la planeación, diseño y construcción de cerca de 3 mil proyectos de infraestructura en 135 países. Su principal base de operaciones internacionales, dice, se encuentra centrada en el sudeste asiático, medio oriente, África y América Latina. Nippon Koei LAC Inc es una de sus subsidiaria.

Sytra, por su parte, es una empresa internacional de ingeniería y consultoría en el ámbito de la movilidad sostenible particularmente en el transporte urbano y ferroviario con presencia en 78 países. Es una sociedad anónima, cuyos máximos accionistas son la Régie Autonome des Transports Parisiens, (RATP) (Compañía Arrendataria Autónoma de los Transportes Parisinos) y la Société Nationale des Chemins de fer Français, SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses) y un conjunto de bancos franceses

La Línea 1: 280 mil usuarios diarios

Metro de Panamá, una sociedad anónima en la que el 100% de sus acciones pertenecen al Estado panameño, administra la Línea 1 del Metro que conecta, en dos vías, la estación de Albrook ubicada en la vera de la terminal de transporte del mismo nombre con la estación de San Isidro, ubicada en el distrito de San Miguelito.

Esta línea, que tiene una longitud de 16 kilómetros y cuenta con 14 estaciones, ocho de las cuales son subterráneas, transporta cerca de 280 mil pasajeros diarios.

Línea 2: 45% de avance

Con un avance del 45%, a través de un consorcio, integrado por la brasileña Odebrecht y la española FCC Construcción, el Metro construye la segunda línea ferroviaria que comunicará la estación San Miguelito con la comunidad de Felipillo al este de la provincia de Panamá.

Esta obra, a un costo estimado de $2,062,753,874.12 millones, contará con 16 estaciones elevadas.

Nueve consorcios tras Línea 3

En la actualidad, nueve consorcios, compuestos por 15 empresas provenientes de Asia, Europa y Latinoamérica, están a la espera que una comisión evaluadora preseleccione a las empresas que participarán en el proceso de licitación para construir la Línea 3 del Metro de Panamá que, en su primera fase, conectará, en 45 minutos, la estación ubicada Albrook en el distrito de Panamá con el distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste.

La Línea 3, en su primera etapa, tendrá una longitud de 25 kilómetros desde Albrook hasta la Ciudad del Futuro en el distrito de Arraiján donde estarán ubicados Patios y Talleres. En una segunda fase, la línea se extenderá hasta el distrito de la Chorrera, cabecera de la provincia de Panamá Oeste.

La obra contará con 14 estaciones, y recorrerá en 45 minutos la ruta arriba indicada con una capacidad inicial para transportar, en ambos sentidos, cerca de 20 mil pasajeros en hora pico. El sistema ferroviario que se utilizará será monorriel compuesto por seis vagones por cada tren.