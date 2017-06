DGI realiza operativo en comercios y abre 58 procesos

Un centenar de inspecciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) inició este viernes, 16 de junio, un operativo en comercios a nivel nacional con miras a verificar la “correcta facturación” y el uso de “equipos fiscales”.

La información aparece en un boletín de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la nota, la entidad informó, asimismo, que, tras el primer día de operativo, personal de la DGI abrió 58 actas que dieron paso al inicio de procesos que podrían culminar en sanciones por incumplimiento de las normas de tributación.

Cuando un comercio no factura las ventas o las prestaciones de servicio, esta operación no se registra en la contabilidad del negocio y, por consecuencia, el Impuesto Sobre la Renta no se puede calcular y se evade el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itmbs)”,