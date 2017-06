Donald Trump recibe al presidente Varela en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, recibió este 19 de junio, al mandatario panameño, Juan Carlos Varela, en la Casa Blanca, donde se reunirán para abordar, entre otros temas, los flujos migratorios y temas de la región.

Varela es el cuarto presidente de Latinoamérica que visita la Casa Blanca, en lo que va del Gobierno de Trump, quien tomó posesión el pasado 20 de enero.

Previo a a la llegada a la Casa Blanca, la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint Malo de Alvarado y el presidente Varela, repasaron la agenda junto a la delegación que los acompaña.

Varela, llegó acompañado a la Casa Blanca, de su esposa, la primera dama Lorena Castillo de Varela, quien se reunirá paralelamente con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Ambos mandatarios y las primeras damas sostuvieron un breve encuentro en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde solo los presidentes ofrecieron unas breves palabras a los medios de comunicación.

Varela dijo que es un honor estar en la Casa Blanca y que la idea del encuentro es abordar temas relacionados con la región, entre otros aspectos.

Thank you President Trump for a productive dialogue aimed at strengthening our bilateral ties in the face of regional challenges.#PanamáEEUU pic.twitter.com/HgWREXFJDL

— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 19 de junio de 2017