Economía: El milagro de Panamá

Felipe Argote

Economista

Un amigo me preguntó en serio ya que tienes tanta experiencia como economista, ¿cómo puedo ganar un millón de dólares? Le respondí que no podía decirle cómo ganar un millón de dólares pero si como ganar dos millones de dólares. ¿Cómo? Me inquirió con interés. Primero tienes que conseguir un millón de dólares, le respondí.

Un promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de casi el 9% en los últimos siete años y proyecciones para los próximos años que superan este promedio. Todo el que llega a Panamá después de no visitarlo en los últimos diez años se sorprende de ver la ciudad tan cambiada. Parece una ciudad del primer mundo afirman algunos.

Todos quieren hacer negocios en Panamá. Ante la crisis financiera mundial, algunos pretenden cubrir la reducción de sus ingresos por ventas en sus países desarrollados de origen, trasladando sus expectativas hacia este pequeño país de 78,200 kilómetros cuadrados y 3.5 millones de habitantes mal contados por el último censo; $2,362 millones en inversión extranjera en el 2010, un aumento del 33% con respecto al año anterior.

A qué se debe esta repentina aparición de nuestro país como un ejemplo para las economías del área, si apenas hace algunos años un reconocido economista panameño afirmaba que en economía, cuando Estados Unidos estornuda a Panamá le da pulmonía.

Por supuesto que el gobierno anterior y el actual se jactan de ser los arquitectos de estos maravillosos resultados; de ser los estrategas que nos han llevado inclusive a ser considerados dentro de los países con grado de inversión por empresas evaluadoras tan prestigiosas como Moodys, Standard & Poors (S&P) y Fitch Ratings. Esto lo afirman a pesar de que todos, salvo los muy despistados, sabemos que el gobierno de Martin Torrijos no tenía ni idea dónde estaba su brújula política, ni ideológica y por lo tanto económica, y el gobierno actual, si bien desde el inicio se definió como el del péndulo hacia la derecha, ha cometido tantas improvisaciones que resulta difícil pensar que tiene un firme criterio macroeconómico. Recordemos que luego de tomar posesión tuvo que contratar los servicios de la prestigiosa firma consultora norteamericana Mc Kinsey & Co para que le definiera el rumbo económico del gobierno, al menos en materia impositiva.

A mi juicio, no existe tal milagro y si a alguien hay que endilgarle el supuesto milagro es a ese gran grupo de panameños que lucharon por la reversión de nuestro canal y la ratificación de nuestra soberanía (la soberanía es buen negocio).

Al revertirnos el canal y recuperar todo nuestro territorio con la salida de las tropas extranjeras, el país recibió la nada despreciable suma de $30.000 millones en activos. Al controlar nuestro canal el país recibió directamente de esta operación en menos de dos años más de lo que habíamos recibido desde 1914, cuando se inauguró la vía, hasta su reversión a nuestro país en diciembre de 1999. Recordemos que Estados Unidos solo pagaba $500.000 anuales por el canal hasta la firma del tratado Torrijos Carter y ni un solo centavo por las 14 bases, ni por el uso del agua.

Basta ver las actividades económicas que están empujando la economía y hacen crecer el PIB para ratificar ese aserto. Antes nuestra economía se basaba en banano y pesca, ahora es el transporte, el turismo y la construcción quienes arrastran los vagones. En el periodo 2004-2010 solo cuatro actividades económicas tuvieron crecimiento promedio mayores de dos dígitos: La construcción con 14,07%, el transporte con 13,57%, las minas y canteras con 13,6% y hoteles y restaurantes con 10,4%.

El crecimiento del transporte tiene mucho que ver con los puertos terminales del Atlántico y el Pacífico, que antes eran centros militares controlados por el ejército norteamericano para su logística, luego pasaron años por una fracasada administración del Estado y ahora son instalaciones de empresas de carga internacional, lo que ha permitido explotar nuestra posición geográfica como centro de acopio y redistribución de contenedores.

Los hoteles y restaurantes han tenido como causa de su crecimiento el fabuloso aumento del turismo. Mientras anteriormente el Causeway, Gamboa, la playa Koobe y todo el área canalera era zona de seguridad, y la eficiencia se medía en función del menor tiempo que tomaba un barco para salir del país, ahora existen restaurantes, hoteles, resorts, marinas y todo lo necesario para procurar que los botes, barcos y veleros se detengan en nuestro territorio a avituallarse y muchos extranjeros viajen a nuestro país a hacer turismo.

La construcción ha crecido debido al crecimiento de la economía basada en la explotación de nuestra posición geográfica, antes cohibida por el área cercada y la vigilancia estrecha, para no permitir el relajamiento del cerco de seguridad militar. El aumento en los ingresos del Estado ha permitido el desarrollo de toda la infraestructura vial.

Solo basta comparar el centro de visitantes de las esclusas de Miraflores que antes te invitaba a salir de allí lo más pronto posible y ahora es un centro turístico con restaurante, museo y tienda de regalos incluido.

Por eso me reitero en que no existe tal milagro. Lo milagroso, si se quiere buscar un prodigio, es que muchos altos empresarios y profesionales de nuestro país que hoy hacen buenos negocios y se pasean orondos por las áreas revertidas, insistían en que no era conveniente la reversión del canal, tan solo porque para ellos era un negocio venderles carne, miniestras y una que otra bebida enervante a los norteameicanos, o porque tenían un empleo bien remunerado en las bases. Aseguraban asustados que los panameños eramos incapaces de administrar el canal, que de tomar Panamá el control de la vía acuática sería cosa de tiempo para que se lo tragara la maleza, mientras los chorilleros se bañarían en las esclusas con los tubos emparchados de las llantas de los camiones. ¡Qué lejos de la realidad!

No sé cómo hacerte ganar un millón de dólares, pero si te puedo decir cómo hacer que el PIB llegue a $30.000 millones : primero consigue que te reviertan activos por 30.000 millones