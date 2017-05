Asep multa a Claro Panamá

Ocho años después de haber iniciado una investigación, la Autoridad de Servicios Públicos (Asep) anunció este domingo, 28 de mayo, que aplicó una multa por $50 mil a la empresa Claro Panamá S.A., tras determinar que incumplió con su responsabilidad de mantener la interconexión con las cuatro concesionarias de la línea de llamadas que brindan el servicio conocido como 800.

La medida aparece en la Resolución AN No. 9594 CS de 1 de febrero de 2016, pero que fue compartida por Asep este domingo a través de un boletín de prensa. Ver completa la resolución de la Asep: Resolución AN No. 9594 CS de 1 de febrero de 2016

Las causas de la sanción

Claro Panamá, según la Asep, incumplió lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 56 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996 que dicta normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República Panamá y el Resuelto Primero de la Resolución AN No. 2009-Telco de 25 de agosto de 2008.

En el citado resuelto de 25 de agosto de 2008 arriba descrito se ordena el acceso a las series numéricas 800 para el servicio especial de Cobro Revertido Automático desde las redes de los concesionarios de los servicios de Telefonía Móvil Celular (107) y Comunicaciones Personales (106) mediante la utilización de dos métodos. Vea resuelto en referencia de 25 de agosto de 2008.

En qué consistió el incumplimiento

Según Asep, las llamadas realizadas en el año 2009 por clientes prepago y postpago de Claro Panamá a la línea 800 “no fueron completadas” debido a que “no estaban interconectadas” con las concesionarias de la línea 800 Telecarrier, Inc. (TCI); Galaxy Communications Corp. (GCC); Advanced Communications Network, S.A. (ACN) y Telecomunicaciones Corporativas Panameñas, S.A. (TCP).

Esta situación afectó tanto a clientes de Claro, quienes no pudieron hacer uso efectivo de la línea 800 así como los clientes de las empresas TCI, GCC, ACN y TCP que debían recibir llamadas para ofrecer sus servicios y productos, incumpliendo lo establecido en la Resolución AN No. 2009-Telco de 25 de agosto de 2008”. Asep en su comunicado

Claro Panamá, S.A., según Asep, desde el inicio de sus operaciones en la República de Panamá en febrero de 2009 “debió aplicar la normativa establecida mediante la Resolución AN No. 2000-Telco de 20 de agosto de 2008, y tener los números 800 de aquellas concesionarias con la cuales no tenía acuerdo de interconexión suscritos”. La investigación fue abierta en septiembre de 2009.

A juicio de la entidad reguladora de este servicio, esta práctica en que incurrió Claro Panamá, “confirma una vez más”, la obligación que tienen los diferentes operadores de telecomunicaciones en brindar acceso a los números 800 asignados para el servicio especial de Cobro Revertido Automático desde las redes de los concesionarios de telefonía Móvil Celular (107) y Comunicaciones Personales (106).

Puede leer aquí el comunicado completo de Asep Multan a empresa de telecomunicaciones por infringir ley

