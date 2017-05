Panamá realizará “una o más emisiones” de títulos valores o bonos globales en el mercado internacional por un monto que no exceda los $2,000,000,00.

La decisión aparece en el Decreto de Gabinete No. 7 de 21 de febrero de 2017, pero que empezó a regir este miércoles 3 de mayo de 2017 con su promulgación en la Gaceta Oficial No. 28270-A.

Una vez sean cubiertos los costos asociados a su estructuración, los fondos recaudados en estas emisiones de títulos valores serán utilizados, indistintamente, para apoyar el Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2017, y “futuras vigencias fiscales”.

Esos recursos también, según el citado Decreto, serán usados para “comprar, canjear, refinanciar, cancelar, prepagar o llamar (call), y redimir tanto deuda interna como externa de la República de Panamá”.

Los bonos globales, según el documento oficial, tendrán un vencimiento no menos a 10 años ni mayor a 40 años a partir de su fecha de emisión de acuerdo con lo que se establezca en sus términos y condiciones finales.

De igual manera, los términos y condiciones finales en la citada emisión autorizada establecerán la forma de repago: si será un solo pago al vencimiento o en varias amortizaciones a capital explica el Decreto de Gabinete en mención.

El Gabinete dispuso, asimismo, que el agente fiscal de pago, de registro y traspaso será The Bank of New York Mellon o cualquier afiliada o subsidiaria de esta u otros designados de tiempo en tiempo.

Se dispuso, igualmente, que los bonos globales podrán ser registrados en la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América bajo la Ley de Valores de 1933 en dicho país y/o en cualquier otra jurisdicción que se establezca.

Esos bonos globales, según el Decreto, podrán ser emitidos en forma “desmaterializada” bajo el sistema de anotaciones en cuenta y/o en macro-títulos depositados en una o más centrales de valores.

Se acordó, de igual manera, que los bonos globales serán obligaciones comerciales, directas o generales e incondicionales de la República de Panamá las cuales correrán “Pari Passu” (en igualdad de condiciones) con todas las obligaciones presentes y futuras no garantizadas y no subordinadas de la República de Panamá.

Si quiere conocer más detalles puede ingresar a Gaceta Oficial