Fondo Monetario Internacional, ONU y lo que realmente debe importarnos

Ahí tenemos el ejemplo de los gabachos y de su arrogante –pronto a ser exministro de Finanzas Sapin. Álvaro Tomas.

Muy gallito se fue a crear un registro de fideicomisos en el que el nombre de los beneficiarios fuera accesible a todo el público y fue recibido con un fallo corto, pero contundente, de la Corte Suprema de Justicia gala de julio de 2016 que cita explícitamente el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 y cuyos fragmentos traduzco a continuación: “…[dicho artículo] establece el derecho al respeto de la vida privada; que la recolección, grabación, consulta, comunicación y custodia de información de naturaleza personal deberá ser justificada por el interés general e implementada en forma adecuada y proporcional.”

A buen entendedor, pocas palabras. La necesidad de recabar esa información debe ser justificada y no el resultado de la paranoia colectiva que sufren los estados socialistas quebrados por su despilfarro económico que producen los subsidios masivos y las tasas impositivas tan altas que incentivan todo menos establecer negocios en ese país.

Poco a poco, los proponentes de un sistema abierto de cacería de brujas (“fishing expeditions”) y de intercambio libre de información privada y confidencial se darán cuenta que sus deseos violan una retahíla de normas de derechos humanos. Sólo una nación que no crea en el estado de derecho puede permitir que se le impongan normas –por parte de clubes de niños ricos y malcriados como la OCDE- que sean contrarias a los derechos humanos y a su constitución.

Los que tenemos una posición basada en derecho no somos irracionales, sabemos que el “mundo” (en el que Panamá y otros países pequeños parecen no ser tomados en cuenta) ha cambiado y no nos oponemos al intercambio de información a requerimiento siempre que se cumpla con un debido proceso que permita al afectado ejercer sus derechos a la protección de su información personal, privada y confidencial.

Estos ataques a nuestro país deben ser rechazados. Álvaro Tomas.

En junio de este año, cuando arranque el Foro Global de la OCDE en Panamá, nuestro país se vestirá de luto pues llega el apéndice del organismo que se ha dedicado a manchar mundialmente nuestro nombre e imagen.

Sin embargo, los recibiremos –parafraseando a Rubén Darío en Margarita Debayle– “con un verso y una perla, una pluma y una flor.”