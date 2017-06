Tras ocho meses de negociaciones, los representantes de la aerolínea Copa y los pilotos, agremiados en la Unión Panameña de aviadores Comerciales (Unpac), alcanzaron un acuerdo en el proceso de conversaciones para el nuevo convenio colectivo de trabajadores de Copa 2017-2021.

Las negociaciones, que terminaron a la 1:45 a.m, de este jueves 15 de junio de 2017, según un comunicado emitido por Unpac, ponen fin a una serie de jornadas de conversaciones que se mantuvieron desde octubre de 2016.

De acuerdo con un comunicado de Unpac, este acuerdo “justo entre las partes”, marca un antes y un después en la historia de la industria de la aviación nacional.

El aspecto salarial fue el principal tema que los mantuvo en negociaciones hasta la madrugada de este jueves, ya que los pilotos argumentaban que la propuesta de la empresa no era cónsona con la realidad de los pilotos.

Además, de un aumento salarial, pedían que se les reconociera, lo que ellos denoniman el tiempo de trabajo en tierra, que no es más que el lapso que transcurre mientras se preparan para volar, o están al servicio de la compañía esperando ser llamados a vuelos.

Por el momento, no se han brindado detalles específicos del acuerdo, que también puso fin a la amenaza de huelga, que de no haberse concretado un acuerdo, hubiese empezado a las 7:30 a.m. de este jueves 15 de junio, como lo habían declarado los miembros negociadores.

La semana pasada funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), quien dirigía las conversaciones desde febrero pasado, hizo un llamado a ambas partes involucradas, a deponer intereses y lograr un acuerdo.

El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, aseguró que confiaba en que se lograría un acuerdo positivo para todos.

Nota relacionada: En últimos días de negociación, Mitradel hace un llamado a Copa y sus pilotos

Nota relacionada: El 14 de junio, día decisivo en las negociaciones entre Copa y sus pilotos