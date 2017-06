MEF impulsa la creación de un Consejo Fiscal en Panamá

Siguiendo una recomendación hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsan la creación de un Consejo Fiscal.

Este grupo será un cuerpo colegiado, que dará opiniones no vinculantes, es decir no relacionadas con el Gobierno, cuyos miembros determinarán si el país cumple o no con la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal.

Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, explicó que este consejo tendrá varias funciones con miras a determinar, de forma independiente, si Panamá cumple en esta materia.

Esta consideración se haría todos los años, una vez terminado el cierre fiscal, pero, además, este consejo, que no estará bajo el paraguas del MEF, tendrá otras tareas, agregó.

Por ejemplo; explicó De La Guardia, que, durante el proceso de discusión del presupuesto general del Estado en la Asamblea, este grupo tendría que dar su opinión, para determinar si el presupuesto, como se presenta, cumple con la regla fiscal panameña y si los montos presentados dentro del presupuesto son razonables.

El Consejo Fiscal tendrá que dar una consideración en relación con todas las leyes, antes de que sean sancionadas por el presidente, para saber cuál es el impacto fiscal o financiero de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional.

Según el ministro, esto sería un insumo adicional para que el Presidente y los diputados de la Asamblea puedan determinar la conveniencia o no de las leyes.

Para crear este Consejo Fiscal se deberá presentar un anteproyecto de ley en el Legislativo y como no será parte del MEF, se le darán asignaciones presupuestarias para su funcionamiento.

Aunque no se especificó cuándo se presentará la iniciativa en la Asamblea, el funcionario dijo que en estos momentos buscan determinar bajo qué entidad dentro del engranaje del Gobierno, ubicarán este cuerpo colegiado para asegurar su independencia y que, pueda emitir consideraciones independientes al Gobierno y objetivas con relación al marco fiscal panameño.

