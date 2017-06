Panamá ha dado pasos importantes para el intercambio de información tributaria: Monica Bhatia

Panamá fue sede de la reunión del Grupo de Revisión Paritaria y de la VI Reunión de Autoridades Competentes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Estas actividades se realizaron del 12 al 16 de junio pasado. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria fue creado por la OCDE para garantizar la aplicación de las normas acordadas internacionalmente, en materia de transparencia e intercambio de información fiscal.

La realización de estas reuniones en ciudad de Panamá este mes de junio tiene una relevancia especial, ya que en su informe de noviembre de 2016 la Ocde consideró que “Panamá no cumple satisfactoriamente” en materia de transparencia fiscal.

Después de conocerse ese resultado, el gobierno panameño solicitó una “revisión suplementaria” de parte del foro, esperando obtener una mejor calificación o de “alto cumplimiento” para que sea excluido de la lista de países “no colaboradores” en este tema.

Mientras Panamá espera los resultados de esa nueva revisión, el gobierno asegura que el país ha tenido avances en materia de transparencia fiscal. De hecho, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien participó en el acto de apertura del evento del Foro Global, aprovechó la ocasión para reiterar la necesidad de que exista un campo de juego nivelado en la adopción de los estándares internacionales en temas de transparencia fiscal.

“Es inaceptable que países miembros del G-20 no se hayan adherido a los estándares internacionales en materia de transparencia”, dijo el ministro ante los presentes.

2/2. 159 delegates from Tax Competent Authorities of more than 75 countries join hands for better tax cooperation. pic.twitter.com/K9Qj7gj97B

— monica bhatia (@monicabhatia2) 16 de junio de 2017