Panamá recobra plenos derechos ante organismo del mercado de valores

Panamá recobró sus plenos derechos como miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, conocida como Iosco por sus siglas en inglés, tras respaldar con su firma hoy, martes 16 de mayo, el Memorando Multilateral Mejorado de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información.

La representación de Panamá estuvo a cargo de la superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero de Stanziola, quien participa en la conferencia anual del citado organismo que, desde el pasado domingo 14 de mayo, se celebra en la ciudad de Montego Bay, Jamaica, y que tiene previsto culminar el próximo jueves.

En qué consiste en nuevo memorando

El nuevo memorando (“Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information”, o EMMoU —por sus siglas en inglés—) fue aprobado en la sesión anual de la organización llevada a cabo en Lima, Perú en el 2016, y actualizaba aquel documento adoptado por Iosco 14 años antes, en el 2002.

Reconocido como un estándar global de cooperación por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera, el memorando en referencia proporciona un marco general para los intercambios de información e investigaciones conjuntas de los supervisores de mercados de valores firmantes.

Este nuevo Memorando Mejorado, según la organización, amplía el ámbito de la cooperación e intercambio de información a cinco nuevos elementos, o áreas, que el Memorando de 2002 no contemplaba y que los miembros de Iosco consideraron clave para “asegurar la integridad y estabilidad del mercado, proteger a los inversores y prevenir las infracciones y el fraude”. Ver más detalles aquí

Las ventajas de su firma

Como Panamá no había suscrito el citado documento, Iosco la incorporó en la “lista de observación” al considerar que entraba en la clasificación de “país no cooperador”.

La firma de la superintendente Quintero de Stanziola en el mencionado memorando permite que Panamá recobre el derecho a voto en los grupos de trabajo del organismo considerado como el máximo foro internacional de reguladores de valores.