Medir la pobreza exclusivamente con base en la variable ingreso parece ser un asunto del pasado.

Panamá, que registra el mayor nivel de crecimiento económico en la región, pero con grandes bolsones de pobreza, redobla hoy sus pasos camino a incorporarse a la red de países que sumaron una nueva herramienta que les permite amplificar su visor con el que, históricamente, enfocaron la población con carencia de lo necesario para vivir.

Tras un año de trabajo, las autoridades panameñas, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), aspiran lanzar el próximo 26 de junio un programa en el que entran en juego nuevas reglas de análisis que sirven de complemento a la tradicional manera de elaborar los denominados índices de pobreza por ingreso que, de paso, puede tener serias limitaciones para identificar las privaciones a las que están sujetas las personas”.

Con el apoyo de expertos de la Universidad de Oxford, Panamá pondrá en práctica un método desarrollado por los profesores Sabina Alkire y James Foster en la Iniciativa de Desarrollo Humano y Reducción de la Pobreza (OPHI, por sus siglas en inglés) que facilita la medición de este fenómeno social desde diferentes ópticas.

El método, que se conoce como Alkire Foster, establece una medición de diferentes dimensiones de la pobreza que permite identificar quién es pobre al tomar como referencia la gama de privaciones que sufre.

Hace siete años, en el 2010, el OPHI junto al Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) diseñó lo que se denomina el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

ElCapitalFinanciero.com conversó con John Hammock, co-fundador de OPHI, quien estuvo en Panamá como parte de sus tareas de guía del gobierno panameño en la aplicación del IPM. Estas fueron sus consideraciones.

>>> ¿En qué consiste el Índice de Pobreza Multidimensional?

Es aquel que permite la identificación de múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos no solo de la salud, sino también de la educación y el nivel de vida. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que experimente su hogar. El IPM refleja no solamente la prevalencia de las carencias multidimensionales, sino también su intensidad. En otras palabras, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. Es, sencillamente, un valioso complemento a las herramientas de medición de la pobreza basadas solamente en los ingresos.

>>> ¿Qué busca el gobierno panameño con el uso de este índice?

Al mejorar su comprensión de la pobreza, el gobierno asigna sus recursos de manera más eficaz y, a su vez, mejora sus programas encaminados a reducir la pobreza. Y no solo Panamá. Gobiernos como el de Bután, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Méjico y Pakistán oficialmente adoptaron la medida de pobreza multidimensional. Todos han utilizado el método Alkire Fister que agrega la información en manos de las autoridades con miras a reflejar la pobreza social y desglosarla fácilmente por indicador, área geográfica, género, edad, etnia. Este método captura el porcentaje de personas que es pobre; es decir, su incidencia y la intensidad de la pobreza que experimentan.

>>> Panamá se caracteriza por ser un país donde adolece las estadísticas oficiales y la escasez de datos en el área social no es la excepción. ¿Cómo enfrentar esta realidad?

El mayor valor de la decisión gubernamental de incorporar al país en el IPM consiste en que entidades que, históricamente, desempeñan sus tareas de manera aislada, ahora han internalizado la necesidad de coordinar sus planes, programas y proyectos enfocados en objetivos comunes. Este método permite que cada país escoja las dimensiones e indicadores y los adopte a su contexto y sus objetivos específicos. Las mediciones que se pondrán en marcha, tras el lanzamiento de este programa, permitirán su uso como estadísticas oficiales de la pobreza al igual que poner en práctica un monitoreo de los programas, asignación de recursos y definir las metas gubernamentales en la prestación de servicios.

>>> Cuál es la diferencia de este método al tradicionalmente usado en base a indicadores?

Con el IPM se refleja las múltiples privaciones que cada persona enfrenta al mismo tiempo. El IPM permite obtener datos confiables y oficiales sobre la incidencia de la pobreza que no es más que el porcentaje de pobres multidimensionales al igual que su intensidad que consiste en la proporción promedio de privaciones que enfrentan los pobres al mismo tiempo. Y no solo eso. También incluye el porcentaje de personas que son pobres y que tienen privaciones en cada uno de los indicadores.

>>> En dos años, Panamá acudirá a las urnas a escoger sus nuevos gobernantes, qué garantía puede haber que el próximo gobierno adopte este programa si la tradición es que el nuevo gobierno descarta todo lo que dejó su antecesor.

No tengo a mano una respuesta. Lo cierto es que este método proporciona a los tomadores de decisiones una herramienta valiosa y potente no solamente para el monitoreo de la pobreza, sino también en el diseño de sus políticas para reducirla. En Colombia y en Méjico, por ejemplo, el Índice de Pobreza Multidimensional se ha creado usando el método Alkire Foster, y ha traspasado varios gobiernos e incluso de diferentes corrientes políticas.