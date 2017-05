Una vez reciba la sanción presidencial, el Banco Nacional de Panamá (Banconal) contará con una nueva Ley Orgánica, cuyas modificaciones llegan once años más tarde de sus últimas reformas que se produjeron, a través del Decreto-Ley 4 de 2006, bajo la administración presidencial de Martín Torrijos (2004-2009).

De hecho, estas recientes reformas, aprobadas en tercer debate el pasado 21 de abril por la cámara de diputados, serían la sexta enmienda legal que recibe el piso jurídico del Banconal desde su nacimiento hace 113 años. Con el Decreto-Ley 4 de 2006, el gobierno de Torrijos subrogó la Ley 20 de 1975, aprobada en plena dictadura militar, que reorganizaba el Banconal.

Ahora, el paquete de reformas que recibió el aval de la Asamblea Nacional, compuesto por 30 artículos, busca, según Rolando de León de Alba, gerente general del BNP, ponerse a tono “con las exigencias de los entes reguladores a nivel nacional e internacional”.

El banco necesita adecuar las regulaciones con miras, entre otros objetivos, a fortalecer el rol de su junta directiva ajustándola a las “sanas prácticas de gobierno corporativo”, según se recoge en una nota de prensa de esa entidad.

Las reformas

Las enmiendas pretenden, según el texto final, garantizar la “autonomía e independencia” del Banconal al establecer que la entidad tendrá fondos “separados e independientes” del Gobierno central que los administrará “privativamente con plena libertad y autonomía”.

De igual manera, la nueva norma permite que sus regentes establezcan y aprueben la estructura orgánica y administrativa del Banconal, al igual que tendrán la facultad para escoger, nombrar y destituir a su personal así como fijar las remuneraciones, beneficios y la adopción de su propia escala salarial y clasificación de cargos.

Tendrá, igualmente, autonomía para la contratación de bienes y servicios, y administrar su presupuesto e inversiones.

La cámara de compensación

El proyecto de ley aprobado, aunque reafirma que el canje y la cámara de compensación del sistema bancario nacional al igual que el sistema de compensación y liquidación de pagos del sistema financiero funcionarán bajo la dirección y responsabilidad del Banco, deja abierta la posibilidad “si así lo estima conveniente” de “asignar su operación a una o varias entidades del sector público o privado”.

La junta directiva, cuyo número mínimo de miembros será cinco y tendrá un máximo de nueve integrantes, será responsable de reglamentar el “funcionamiento y operación” de cada uno de estos sistemas de compensación y liquidación de pagos.

Requisitos para directores y gerente general

Las reformas amplían los requisitos no solo para formar parte de la junta directiva del Banconal, sino también para su gerente general. Quien en el futuro sea designado en la directiva de esa entidad tendrá que poseer título universitario y tener experiencia profesional previa mínima de siete años a nivel ejecutivo en actividades financieras, comerciales, agropecuarias, industriales o administrativas y conocimientos y experiencias en operaciones y riesgos inherentes a las actividades bancarias.

También se establece que los miembros de la junta directiva no podrán ser director, dignatario, ejecutivo ni accionista, directa o indirectamente, con más del 5% de las acciones de una entidad bancaria o del grupo económico al que pertenezca un banco autorizado para operar en Panamá.

Aquellos que sean nombrados como gerente general del Banconal, deberán cumplir nueve requisitos puntuales entre los que se encuentran poseer título universitario y tener conocimientos y experiencia relevante mínima de siete años a nivel ejecutivo en operaciones y actividad bancaria.

Tendrá prohibido también ser director, dignatario, funcionario en planilla de un banco autorizado por la Superintendencia para operar en Panamá al igual que ser accionista que posea -directa o indirectamente- más del 5% de las acciones de un banco o del grupo económico al que pertenezca un banco autorizado para operar en Panamá.

Cuentas de ahorros “insecuestrables e inembargables”

La propuesta de actualización contempla, asimismo, lo que los diputados han identificado como “beneficios en cuentas de ahorros”.

La iniciativa consiste en que los primeros $10 mil de las sumas de dineros depositadas por personas naturales en cuentas de ahorro en el BNP serán“ insecuestrables e inembargables”, excepto por obligaciones contraídas con el Banconal, la Caja de Seguro Social, el Tesoro Nacional o municipios, por razón de créditos de carácter tributario, pensiones alimenticias o cuando dichos depósitos tengan su origen en delitos o lesión patrimonial.

Asimismo, se incorporan reformas al proceso de venta de los bienes adjudicados. Los bienes que el Banco, dice la nueva norma, adquiera por falta de pago de sus deudores serán vendidos de acuerdo con los mejores intereses del Banco, y la entidad podrá contratar los servicios de vendedores externos idóneos de conformidad con lo que establezca la reglamentación que dicte la junta directiva.

Banconal se regirá por la Ley de Contrataciones Públicas

Entre las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Banco Nacional (Banconal) de Panamá también contempla que la adquisición de bienes y servicios así como la contratación para la ejecución de obras por parte del banco se regirá por las normas de la Ley de Contratación Pública.

No obstante, hay excepciones. Esta disposición no alcanzará a aquellas contrataciones de servicios públicos al igual que servicios relacionados con el giro normal de sus actividades bancarias y, sin los cuales, el Banconal no podría operar adecuadamente como una entidad bancaria competitiva, de primera línea.

Entre esos servicios están, por ejemplo, la contratación de calificadores de riesgo, agencias de información de datos y referencias de crédito, servicios de comunicación y adquisición de bienes propios para la realización de transacciones electrónicas, compra o alquiler de espacios para establecer sucursales y/o ATM, facilidades de datos, membresías y/o subscripciones en asociaciones bancarias nacionales e internacionales, servicios judiciales para defensa del Banco.

Banconal asumirá gastos en procesos legales

Sobre este último punto, precisamente, en la nota de prensa emanada por el Banconal, tras la aprobación de esta propuesta en tercer debate, se informa que entre los ajustes a la ley destacables se halla la facultad que se le concede al Banconal “a asumir el pago de la defensa por posibles acciones legales debido a las decisiones que tomen sus directivos en el ejercicio de sus funciones”.

Antes de esta propuesta de reforma, los miembros de la directiva tendría que cubrir los gastos de abogados en eventuales casos legales que surgieran en su contra por actuaciones en el ejercicio del cargo que desempeñaban en la junta directiva del banco.

Datos clave

> Considerado la primera entidad bancaria oficial de Panamá, el Banconal fue fundado en 1904.

> Fue creado mediante la Ley 74 de 13 de junio de 1904 como Banco Hipotecario y Prendario.

> Seis años más tarde, en el 1911, cambió su denominación a Banco Nacional

> En el año 1956, Banconal fue declarado como banco del Estado con personería jurídica propia y autonomía en su manejo interno.

> El Banconal lleva adelante algunas funciones propias del banco central, aunque no puede emitir billetes debido a que la moneda de curso legal en Panamá es el dólar estadounidense.