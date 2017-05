Seguro a turistas, en pausa

Una deuda de cerca de $1.8 millón con la empresa aseguradora mantiene el seguro que se le concedía al turista internacional que ingresaba al territorio panameño suspendido informó el ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Gustavo Him.

Panamá, que en el año 2016 recibió 2.1 millones de visitantes según el reporte del Foro Económico Mundial, evalúa revivir este beneficio camino a la celebración, en enero de 2019, de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) anunció Him.

La medida

“El seguro no está funcionando ahora mismo… Eso fue suspendido al inicio de la administración. No tenemos un seguro en estos momentos; estamos explorando, ahora que viene la JMJ, para ver las posibilidades de nuevamente implementarlo”, dijo Him.

Para el evento de la JMJ, que se llevará a cabo entre el 22 al 27 de enero del año 2019, se tiene previsto que ingresen a Panamá cerca de medio millón de personas proveniente de distintos puntos cardinales.

Un informe del Servicio Nacional de Migración (SNM) revela que entre enero y abril del año 2017 ingresó al país 1 millón 80 mil 326 viajeros. Ver detalles del reporte

La causa

>>>¿Cuál fue la causa de la suspensión de este beneficio al turista? “Auditorías”, replicó el ministro Him. “Se hicieron auditorias; encontramos una pequeña diferencia numérica. La información se mandaba de la ATP a la aseguradora, se hizo la tabulación nuevamente, pero nunca se pagó lo restante… Estamos en el tema que hay una deuda pendiente de la Autoridad de Turismo con la empresa que daba el servicio en ese momento”.

>>>¿Y cuánto es el monto adeudado? “Aproximadamente un millón 800 mil…”, dijo Him.

El ministro, empero, reconoció que la Autoridad de Turismo de Panamá necesita el seguro que se le concede al turista internacional, una cobertura médica gratuita que, en los primeros tres años de vigencia -enero de 2011 y diciembre de 2013- fue usada por cerca de 5 mil 516 visitantes (únicos datos disponibles).

Situación actual

Precisamente, el pasado viernes 26 y sábado 27 de mayo se celebró la octava versión de Expo Turismo Internacional como parte de las acciones que emprende la empresa privada con apoyo gubernamental para reactivar en Panamá su industria sin chimenea.

Al evento asistieron cerca de un centenar de expositores y 150 compradores mayoristas de 29 países de América Latina, Asia, Europa y el Caribe.

Ese plan de acción para incentivar el turismo se pone en marcha mientras persiste, al menos, la percepción de un incremento de crímenes relacionados con la subida de los niveles de delincuencia. El gobierno lo atribuye, entre otras causas, a la guerra de bandas en disputa de su territorio atizada por el millonario negocio ilícito de traficar droga.

De hecho, esta semana, el presidente panameño Juan Carlos Varela anunció medidas de restricción dirigidas a la población nicaraguense, colombiana y venezolana. Ver nota relacionada Panamá impone restricciones a nicaragüenses, colombianos y venezolanos

‘No es un seguro de vida’

Más allá del tema de la delincuencia, lo cierto es que Panamá sigue buscando mecanismos para impulsar el turismo. En este sentido, el seguro a turistas es un tema que se mantiene pendiente.

“Pero el seguro no es una póliza de seguro de vida…”, aclaró el ministro Him. “…Es una póliza de asistencia médica. Sufres un accidente, vas a un hospital privado, te pueden dar transportación; hay atención 24/7. (24 horas, los siete días a la semana)”.

Nosotros, como Autoridad de Turismo, necesitamos el seguro, pero si no se paga la cuenta pendiente, no me lo pueden dar… El pago no ha sido autorizado por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)” . Gustavo Him, ministro de Turismo

El seguro a turistas

En enero de 2011 entró en vigencia el denominado seguro a turista que consistía en el pago de $1.98 por cada extranjero o panameño residente fuera del país que ingresara por la terminal aeroportuaria de Tocumen. El contrato, suscrito con la Assicurazioni Generali, culminó en diciembre de 2013, y fue porrogado hasta junio de 2014.

El trámite era el siguiente: una vez que la persona arriba al aeropuerto de Tocumen debía acudir centros de información turística localizados en el área de Migración que le entregaba un folleto con todas las instrucciones junto a una tarjeta de usuario.

La póliza de seguro cubría incidentes como muerte accidental (hasta $20 mil dólares); hospitalización y gastos médicos en caso de lesiones por accidentes o en caso de contraer alguna enfermedad en territorio panameño (hasta $7 mil dólares); gastos de odontología de urgencia (hasta $2 mil dólares); asistencia legal administrativa por accidente (hasta $3,500 dólares) y, pérdida o robo de documentos.

Actualmente, está suspendido por las razones expuestas por el ministro de Turismo.