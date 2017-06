“Ser padre te da una razón para vivir y luchar”: Juan Gabriel González

Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), tiene dos hijos y cuenta cómo la vida le cambió tras su llegada. Desde entonces, disfruta cada momento “que no vuelve” para estar con ellos, enseñarles y apoyarles, en las buenas y en las malas.

>>¿Desde qué edad se convirtió en padre? ¿Cuántos hijos tiene?

Soy papá desde los 34 años de edad. Ese acontecimiento cambió mi vida profundamente, para bien. Tengo dos hijos, uno de 13 años y otro de 10 años.

>> ¿De qué manera la paternidad ha influido en su ejercicio profesional y a la hora de presidir una asociación empresarial?

El ser padre genera una perspectiva distinta de la vida, te da una razón para vivir y luchar, además te hace pensar un poco más en tus actuaciones y las repercusiones que pueden implicar para los tuyos, pero siempre con valentía y firmeza.

Ser padre te obliga a procurar tener un balance entre tu vida familiar, profesional y gremial, lo cual no es fácil de conjugar.

>>De su experiencia como padre, ¿podría compartirnos lo siguiente…?

Una lección de vida: Es y son mis hijos mi razón de vivir, es un amor incondicional.

Una anécdota: El doctor no me dejó ingresar al parto de mi esposa en el nacimiento de primogénito, ya que estaba muy, pero muy nervioso. ¡Al del segundo sí me dejaron entrar!

Una experiencia de padre primerizo que no olvidará: Muchas, fui el primero en bañarlos, enseñarles a bucear, a montar bicicleta (a ambos).

La actividad que más disfruta en compañía de sus hijos: Montar juntos bicicleta, bucear, correr y hablar de autos deportivos. Verlos jugar en sus torneos de fútbol, me encanta. No fallo a un juego y además soy su camarógrafo oficial.

>>¿Considera usted que el padre del siglo XXI es diferente al del siglo pasado? ¿Por qué?

El mundo y la vida cambia, debemos disfrutar de experiencias con nuestros hijos y no obsesionarnos únicamente en proveerles de bienes materiales y comodidades. Pienso que en ocasiones no apreciamos que el tiempo no vuelve. Es decir, el juego de fútbol de tus hijos del fin de semana que pasó y que no fuiste, no vuelve. Los hijos aprecian y valoran que te importen sus actividades, más que cualquier otra cosa. Hay que dedicar tiempo a ellos, ya que la vida está cada día más acelerada.

>> Como hijo, ¿podría compartirnos cuáles fueron las lecciones de vida que aprendió de su padre y que hoy son parte de lo que es usted como profesional, como padre, como esposo…?

La pasión por el deporte, eso me lo enseñó mi padre. En nuestro hogar el deporte ocupa un rol muy importante, les da a los muchachos la experiencia de trabajar en equipo, de interactuar con otros niños y adolescentes de su edad y de todas partes del país, lo cual me parece muy bueno para su crecimiento personal. El deporte te motiva a competir, a mejorar, a ser humilde en la victoria y a lidiar con la derrota. Ello te da mucha seguridad en ti mismo.