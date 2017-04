Trump, dispuesto a enfrentar a Corea del Norte por su cuenta

Donald Trump advirtió que Estados Unidos (EU) tomará medidas unilaterales para eliminar la amenaza nuclear de Corea del Norte a menos que China incremente su presión sobre el régimen en Pyongyang.

En una entrevista con el Financial Times, el presidente estadounidense abordó el tema de la creciente amenaza del programa nuclear de Kim Jong Un con Xi Jinping cuando recibó al presidente de China en su hotel en Florida la semana pasada, durante su primera reunión.

“China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte. Y China puede o no decidir ayudarnos con Corea Norte”, dijo el señor Trump en la Oficina Oval. “Si toma acción sería bueno para China y si no lo hace, no será bueno para nadie”.

Pero dejó claro que lidiaría con Corea del Norte con o sin la ayuda de China.

Cuando se le preguntó si consideraría un “gran pacto” en el que China presionaría a Pyongyang a cambio de una garantía de parte de EU de retirar sus tropas de la península coreana, el señor Trump respondió: “Si China no quiere resolver la situación de Corea del Norte, nosotros lo haremos. Eso es lo que estoy diciendo”.

La Casa Blanca considera a Corea del Norte como la amenaza más inminente para EU, a raíz de la advertencia que Barack Obama le hizo a su sucesor sobre el progreso que Pyongyang había tenido con respecto al desarrollo de misiles de largo alcance y armas nucleares.

“Hay una verdadera posibilidad de que Corea del Norte pueda atacar a EU con misil equipado con armas nucleares para fines del primer término del presidente Trump”, afirmó KT McFarland, el viceasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en otra entrevista con el FT.

Días antes de la cumbre EU-China, el señor Trump generó esperanzas de que él podría llegar a un acuerdo con el señor Xi, a pesar de sus críticas sobre el superávit comercial y la política cambiaria.

Yo siento un gran respeto por el señor Xi. Siento un gran respeto por China. No me sorprendería si podemos llegar a un acuerdo dramático y beneficioso para nuestros dos países y espero que así sea”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El Consejo de Seguridad Nacional ha completado la lista de opciones con respecto a Corea del Norte que pidió el señor Trump después de su inauguración, según dos personas familiarizadas con el asunto. Una de esas personas dijo que la evaluación se había acelerado para tener las opciones a tiempo para la cumbre Trump-Xi.

El señor Trump dijo que era “totalmente” posible para EU enfrentarse a Corea del Norte sin la ayuda de China.

Cuando se le preguntó si eso significaba un enfrentamiento uno a uno con Pyongyang, él contestó: “No quiero decirlo más de una vez”.

Salvo un ataque preventivo en contra del Corea del Norte —medida que no ha sido eliminada por la administración ya que se están considerando todas las opciones— muchos expertos creen que EU necesita la ayuda de Beijing ya que China tiene la mayor influencia sobre Pyongyang. Pero tal vez Washington considere otras alternativas, desde sanciones más efectivas hasta varios tipos de controvertidas acciones encubiertas.

“Lo que el presidente Trump está intentando hacer es presionar a los chinos, advirtiéndoles cuál será el siguiente paso si no ofrecen su ayuda o se unen con EU para abordar este problema”, dijo Dennis Wilder, un exanalista de China de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) quien posteriormente fue el principal asesor sobre Asia de George W. Bush.

“Él está señalando que el siguiente paso sería iniciar las sanciones secundarias, las cuales hemos evitado. Se trata de sanciones contra compañías e individuos chinos que tienen tratos con Corea del Norte”, añadió.

El señor Wilder dijo que el señor Trump podría ejercer presión sobre China con respecto a no usar trabajadores de Corea del Norte, lo cual es una fuente de ingresos para Pyongyang”.

“Entonces hay otras opciones, que son mucho más polémicas, como iniciar acciones encubiertas en contra de Corea del Norte, como ataques cibernéticos.

Las crecientes preocupaciones acerca de Corea del Norte fueron resaltadas recientemente cuando Rex Tillerson, el secretario de Estado de EU, comentó durante una visita a Asia, que la anterior “política de paciencia estratégica de EU ha llegado a su fin”.

China también ha advertido sobre la situación cada vez más peligrosa en la península coreana. El mes pasado, Wang Yi, el ministro de relaciones exteriores de China, le exhortó a Corea del Norte que cesara sus programas de misiles y armas nucleares, a la vez pidiéndole a EU que detuviera sus ejercicios militares que irritan a Pyongyang.

“Ambos lados son como dos trenes acelerados que están a punto de una colisión y que no están dispuestos a ceder el paso”, dijo el señor Wang. “La pregunta ahora es, ¿ambos lados están listos para un choque frontal?”

Lionel Barber, Demetri Sevastopulo y Gillian Tett

Financial Times