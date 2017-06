Varela sostiene en Washington que Panamá ha tenido avances en transparencia financiera

La agenda oficial del presidente panameño Juan Carlos Varela en Washington, D.C., Estados Unidos (EU), ha incluido reuniones con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Secretario del Tesoro y líderes de negocios de ese país.

En esto encuentros, el jefe de Estado panameño destacó los avances de Panamá en materia económica y transparencia financiera, informó la Secretaría de Comunicación del Estado la tarde de este martes, 20 de junio de 2017.

En una reunión con el Secretario del Departamento Tesoro de EU, Steven Mnuchin, el presidente panameño destacó las medidas que ha tomado el país relacionadas con la transparencia financiera.

De igual forma, habló sobre el proceso de mediación del Gobierno “que ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)”. En efecto, la semana pasada se conoció que Soho Mall salió de la Lista Clinton, sin embargo, aún está pendiente la decisión sobre el futuro de la casa editorial GESE.

Mnuchin, por su parte, manifestó que fue un “gran honor” recibir al mandatario panameño y dijo que ese tipo de conversaciones son “constructivas” conducirán al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

A great honor to meet & sit down with President @JC_Varela. These constructive conversations will lead to strengthened bilateral ties. pic.twitter.com/hrvxxh9q6d

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 20 de junio de 2017