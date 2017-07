Zona Libre de Colón, a la espera de resolver casos con Colombia y Venezuela

Mientras que la situación en Venezuela no se componga y el conflicto arancelario con Colombia no se resuelva, la Zona Libre de Colón (ZLC) seguirá teniendo resultados no tan positivos en materia económica.

Así lo reconoce el gerente de esta zona franca, Surse Pierpoint, quien asegura que no se tiene otra alternativa que esperar a que ambos casos se resuelvan.

Pese a ello, Pierpoint afirma que los números de la ZLC hasta el mes de mayo de 2017 indican que el volumen fue positivo en comparación con el año pasado.

Colombia y Venezuela eran los principales aliados comerciales de la ZLC, que representaron el 50% del volumen que manejó esta zona franca.

Actualmente, no llegan ni al 15% del volumen comercial de la ZLC, explicó Pierpoint a ElCapitalFinanciero.com.

Conflicto arancelario sin fin

En cuanto al conflicto con Colombia, el gerente de la ZLC asegura que el Gobierno se mantiene firme en recalcar que la propuesta de ese país en cuanto a control de calzado y confecciones textiles no son aceptables.

Agregó que han estado en reuniones donde se ha expresado a las autoridades colombianas, la posición del país y es cuestión de seguir con la diplomacia, que a veces es lenta, pero es la realidad.

En ese sentido, el funcionario dijo que hay que seguir convenciéndolos, y se entiende que son dos rubros importantes de la industria colombiana, pero Panamá considera que el libre comercio debe beneficiar a los pueblos, más allá de medidas proteccionistas.

Se trata de un conflicto arancelario que lleva más de cinco años y que según las autoridades panameñas, se mantiene en diálogo, aunque hay varios procesos en disputa en la Organización Mundial del Comercio.

Los usuarios de la ZLC han pedido al Gobierno que endurezca las medidas contra Colombia, debido al conflicto que ha generado la pérdida de unos 15 mil empleos y el cierre de múltiples empresas.

Deuda de Venezuela, en segundo plano

Por otro lado, el gerente de la ZLC dijo que el caso con Venezuela, deben esperar que se componga la situación económica y social del país.

La deuda que mantiene Venezuela con esta zona franca, que ronda los $50 millones, según los usuarios de la ZLC, ha pasado a segundo plano, en vista de las necesidades que tienen en ese país.

En estos momentos, dijo Pierpoint, las prioridades de Venezuela van enfocadas en cómo subsistir, más allá de reconocer deudas viejas.

Sin embargo; agregó que siguen insistiendo porque son deudas justas y hay que seguir reclamándolas.

