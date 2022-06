​Acodeco advierte sobre la no entrega del cambio exacto a los consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido varias denuncias de consumidores, por la falta de algunos agentes económicos de no otorgar el cambio exacto por la compra de algún producto.

Estos casos se dan principalmente, por no entregar la moneda de un centésimo ($0.01), cuando el producto o valor de la compra total tenga un precio terminado en dicha fracción.

El artículo 36 numeral 2 de la Ley N°45 de 31 de octubre de 2007, modificada por la Ley N°34 de 2 de agosto de 2016, indica que es obligación del proveedor frente al consumidor entregar el cambio exacto que le corresponde al consumidor.

Acodeco, a pesar que es un poco difícil realizar la verificación de estas denuncias, ha detectado que algunos agentes económicos informan que no poseen centésimos y otros mantienen estas monedas en las cajas registradoras, por lo que se no se justifica la no entrega del cambio exacto a los compradores.

La entinad señaló a los consumidores que cualquier denuncia relacionada a la no entrega del cambio exacto, los consumidores pueden reportarla mediante el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página Web de esta institución.