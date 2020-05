$1.3 millones al mes recauda actualmente Municipio de Panamá

Faustino Juárez, director de Administración Tributaria del Municipio de Panamá, dio a conocer que esta institución recauda $1.3 millones mensualmente en la actualidad, cuando antes la cifra rondaba los $8.5 millones, aproximadamente.

“Estamos recaudando actualmente del 10% al 15%, es baja, pero comprendemos que es por la pandemia; no podemos dejar de reconocer que, aunque hay personas afectadas por la crisis, muchos siguen realizando sus pagos a tiempo”, explicó Juárez.

El funcionario recordó que el Municipio de Panamá mantiene una prórroga hasta el 30 de junio para el pago de sus tributos, incluyendo las placas de marzo, abril y mayo; al igual que las personas que deben entregar la declaración jurada.

“Actualmente los contribuyentes tienen tres agencias a su disposición, la del Edificio Hatillo, 24 de Diciembre y Pedregal en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.; pero también pueden hacer sus pagos y consultas en línea a través de la página web o redes sociales, como muchos lo han estado haciendo todos estos meses”, manifestó el director Juárez.

En cuanto a la entrega de placas, Juárez aseguró que se seguirán entregando por delivery, “los contribuyentes deben estar tranquilos, ya que los que no tengan la placa nueva o no la han pagado todavía, no serán multados ni tendrán que pagar recargo, esto gracias a la prórroga”.

El Municipio de Panamá tiene aproximadamente 70 mil contribuyentes, así lo manifestó Juárez, reconociendo que la principal recaudación se está recibiendo de las personas que están pagando las placas y los servicios funerarios.