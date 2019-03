10 bancos concentran 85.17% de los créditos hipotecarios

El 85.17% de la cartera hipotecaria al cierre de noviembre de 2018 del Sistema Bancario Nacional (SBN) de Panamá, está gestionada por 10 bancos que lidera el panameño de capital privado Banco General (BG) con $3,948.7 millones.

En la segunda posición se encuentra el colombiano Banistmo con $2,149 millones, seguido por el estatal, Caja de Ahorros (CA) con $1,601.5 millones.

Al comparar el saldo de noviembre con igual mes del 2017 se observa un descenso en el saldo de tres bancos: BG (-0.79%), Banistmo (-1.46%) y el venezolano Banesco (1.04%) al pasar de $920.53 millones a $910.99 millones.

Entre tanto, siete bancos incrementaron el saldo de la cartera hipotecaria: CA (14.07%), The Bank of Nova Scotia (27.70%), Global Bank Corporation (1.49%), Banco Nacional de Panamá (16.21%), Bac International Bank Inc., (3.65%), Multibank (30.43%) y el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) con un 4.04%, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

En esta revisión de los datos de la SBP hay que indicar que Global Bank ($1,302.41 millones) compró en 2018 a Banvivienda ($533.40 millones) y al consolidar los dos saldos, Global Bank suma una cartera hipotecaria de $1,835.81 millones.

Los 10 bancos concentran un saldo de crédito hipotecario a noviembre del 2018 de $14,366.14 millones, monto que comparado con el total de la cartera del SBN de $16,867.71 millones, representa una participación del 85.17%.

