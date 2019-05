147 empresas SEM operan en Panamá

El registro de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) de Panamá que cobija 147 compañías, enfrenta el desafío de volver al sendero de atraer a nuevas organizaciones empresariales al territorio panameño en los próximos años.

Cuatro SEM han llegado en lo que va del presente año y estas son: Steward Health Care System Llc., un operador de hospitales de Estados Unidos (EE.UU.); Uber International B.V., de Holanda; General Electric Company de EE.UU., e Hilti de Liechtenstein que desarrolla manufactura, comercializa productos y servicios para el sector de la construcción.

En 2018 se registraron seis SEM, tres procedente de China: China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd. (construcción), China Railway International Group Co., Ltd (construcción) y Baoshan Iron & Steel Co., Ltd (producto de hierro y acero). Mientras que de Japón llegó la automotriz Isuzu Motors Limite, JCB (equipo pesado) de Inglaterra y Grupo Puma Energy (petróleo) de Singapur.

El ministro de Comercio e Industrias, Néstor González, destacó, a mediados del mes de marzo pasado, la confianza de los inversionistas extranjeros y las SEM en la estabilidad económica, jurídica y democrática de Panamá.

Panamá recibió $5,548.5 millones en 2018, el monto más alto anual desde 2011 en Inversión Extranjera Directa (IED), que representó un crecimiento de 21.4% en comparación con los $4,569 millones captados en 2017.

