2020: Oprah Winfrey de gira por la salud

La empresaria, actriz, presentadora de programas de TV y presidenta de la cadena de televisión OWN dijo el miércoles que dará inicio a la gira “Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus” a partir del 4 de enero en Fort Lauderdale, Florida.

Winfrey está trabajando con Weight Watchers Reimagined para ofrecer un día completo de conversaciones de salud y bienestar durante la gira que la llevará por nueve ciudades.

Es su primera gira de conferencias en cinco años.

Winfrey dice que quiere empoderar al público para “promover una vida más fuerte, saludable y abundante”.

Estará acompañada de famosos invitados que se anunciarán posteriormente.

Las giras anteriores de Winfrey incluyen “Oprah’s Life Class” y “Oprah’s The Life You Want Weekend“, en 2014.