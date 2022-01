3 consejos para retomar la vida saludable después de vacaciones

El fin de las vacaciones suele ser un momento difícil para todos. Es hora de volver a la rutina y si además durante ese tiempo caíste en los excesos o quizás dejaste de lado tus hábitos de ejercicio, es posible que retomarlos cueste más de la cuenta.

Por esta razón, a continuación, encontrarás algunos tips para aprovechar el primer mes del año, marcarse nuevas metas y, poco a poco, retomar la vida saludable que llevabas o la que quieres empezar a implementar por el resto del año.

Apuesta por una alimentación variada y equilibrada

Durante los días de descanso es común caer en excesos con las grandes cenas familiares, las comidas típicas de las fiestas decembrinas y las celebraciones. Por esta razón, es aconsejable volver a introducir de manera gradual alimentos saludables, nutritivos, ligeros, y establecer un rango de horarios para las comidas para volver a nuestra rutina. Además, es fundamental el consumo de al menos tres porciones de fruta al día y dos de verdura, así aprovecharás la fibra, vitaminas y minerales que contienen estos productos.

Sin embargo, también es necesario incluir todo tipo de alimentos y no obedecer a una dieta muy estricta, pues terminaremos abandonándola muy rápidamente. Incluir alimentos ricos y nutritivos, como el chocolate negro, es la mejor opción para ser consistentes en nuestro cambio de hábitos. Santiago Peralta, fundador de Pacari, considerado uno de los mejores chocolateros del mundo, propone distintos tips para disfrutar de este manjar dentro de una alimentación balanceada.

Uno de ellos es elegir chocolates orgánicos con alto porcentaje de cacao, para aprovechar los fitonutrientes que contiene. Gracias a estos componentes, el consumo de cantidades bajas de chocolate puede reducir los niveles de presión arterial, mejorando significativamente la circulación del corazón en adultos sanos. Además, su alta concentración de antioxidantes es muy beneficiosa para la salud de la piel, previniendo el envejecimiento prematuro, proporcionando mayor suavidad y mejorando la resistencia a los rayos UVA.

Para obtener todos estos beneficios, desde Pacari recuerdan que basta con prestar especial atención al porcentaje de cacao, que debería ser mínimo del 70%, ya que cuanto más alto sea, menos azúcar aportará y en consecuencia será más saludable.

Retoma la actividad física

Si durante las vacaciones has dejado de lado el ejercicio, no te preocupes, puedes retomar tu rutina, lo que no solo te ayudará a equilibrar los excesos que pudiste tener, sino que también te permitirá sentirte más tranquilo, con mayor energía y a descansar mejor. Solo ten en cuenta que no debes empezar a hacerlo con gran intensidad, sino que se debe aumentar la periodicidad y el esfuerzo poco a poco, preferiblemente comenzando con actividades en las que te diviertas y te hagan sentir bien. De esta manera, la vuelta se hará más fácil y le darás tiempo a tu cuerpo para que se acostumbre de nuevo.

Si una de tus metas es empezar a hacer ejercicio de manera constante este año, estos consejos también son útiles para ti. Y si crees que no tienes suficiente tiempo para salir a correr o asistir a un gimnasio, procura cambiar tu forma de hacer las actividades diarias, como subir por las escaleras y no en el ascensor, ir en bici en lugar de transporte público o bajar una parada antes del bus y caminar un rato. Así, fortaleces tus huesos, ayudas a controlar los niveles de azúcar en sangre y mejoras tu salud cardiovascular.

Cuida tu mente y nos olvides descansar adecuadamente

Dejar a un lado las vacaciones y volver a la rutina de cumplir un horario y unas obligaciones, sin duda puede resultar difícil, por eso es tan importante como todo lo mencionado anteriormente encontrar momentos para equilibrar tu mente después de tantos cambios. Un consejo es, en la medida de lo posible, salir a pasear en horas de la mañana, dedicar un tiempo a los hobbies que más te gustan, quizás practicando algo de yoga o meditación, y por supuesto tomar pausas activas dentro de la jornada laboral.

Además, en vacaciones solemos acostumbramos a irnos a dormir más tarde de lo habitual y también nos despertamos más tarde, por lo que en el retorno a la rutina es necesario establecer horarios para descansar lo suficiente de acuerdo a tus necesidades.

Recuerda que no necesariamente en los días de vacaciones perdiste todo lo ganado durante el año, pero sí es muy importante retomar tus hábitos y vida sana para empezar el 2022 con el pie derecho, mantener tus avances y cuidar tu salud.