42 nuevas empresas se incorporan a la Cciap

Un total de 42 empresas se sumaron a la membresía de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap); su incorporación asciende el número de empresas afiliadas a la Cciap a cerca de 1,800.

Estas empresas serán distribuidas en los 15 sectores productivos de la economía del país representados en esta agrupación empresarial, la cual trabaja desde hace 104 años en pro del desarrollo socioeconómico nacional, así como en la promoción y defensa de la libertad de empresa.

Las empresas juramentadas son del sector agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, construcción e inmobiliario, automotores y equipos pesados, tecnología de información y comunicaciones, transporte y logística, artículos personales, hogar y oficina, salud y químicos, publicidad y comunicación, banca, finanza y seguros; turismo y esparcimiento.

| Nuevas empresas juramentadas |

AB TELECOM, S.A.

ALQUILERES, EVENTOS Y MÁ, S.A.

ARIAS, ABREGO, LOPEZ & NORIEGA

BAYSHORE TECHONOLOGIES PANAMA, S.A.

BGNOVUS TECHNOLOGIES, S.A.

BIEN CUIDAO, S.A.

BIMBO DE PANAMA, S.A.

BLUETIDE WEB CONSULTING (CURRENT TECHONOLOGIES, INC.)

BUPA PANAMA, S.A.

CENTRO HEMATO-ONCOLOGICO PANAMA

COMPANIA ASESORA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CACISA, S.A.

CONTRASEÑAS PRODUCTION, S.A.

DE LA GUARDIA, MORENO & SOLANO, S.A.

DISTRIBUIDORA MUNDO SERVICES, S.A.

EAS SYSTEMS PANAMA CORP

ETE AQUACTIV INC.

EUROMOBILIA (KIRPHAN TRADING, S.A.)

FENTO PANAMA, S.A. (COMERCIAL ABRIL)

FENTTIX CORP

FRULEVER, S.A.

GRUPO VERDE AGROINDUSTRIAL, S.A. (GRUVASA)

HERMANOS ZAKAY, S.A.

HERMES TRAVEL AGENCY

HUMAN IMPACT CORPORATION

IMPERIAL METALS, INC.

INDUSTRIAS MODERNAS, S.A. (CAPRICE)

INDEPENDENT SEAFOODS PANAMA, S.A.

INVERSIONES GLOBAL EVENTS (GLOBAL EVENTS, S.A.)

KIAMCO GLOBAL CONSULTING, INC.

KITSUCO, S.A.

MEDIA ITEMS, S.A. (BORDEN)

FUMIGADORA HUMBOLDT

MOBILE VENTURES LATIN AMERICA, INC. (APPETITO 24)

NADEZ, S.A.

OIL AMERICA INC.

PARTY&CO (JAMRO, S.A.)

REPRESENTACION EDUCATIVA INTERNACIONAL GIGESA, S.A. (GLESCA EDUCATION GROUP)

RIO ALEJANDRO DEVELOPMENT INC.

TARJETERIA PERSA, S.A.

TECNOLOGIAS AGROALIMENTARIAS, S.A. (TECNOAGRO)

UNIVERSAL CARGO PTY CORP

WURTH CENTROAMERICA, S.A.