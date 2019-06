5 pasos para hacer una hoja de vida exitosa

Ya sea que quiera cambiar de trabajo o se encuentre desempleado, la hoja de vida o currículum vitae es una herramienta que no ha pasado de moda, al contrario, puede ser la llave para abrirse las puertas al puesto que sueña.

“Muchas personas no ponen atención a los detalles de su hoja de vida, provocando así que un reclutador lo descarte de primera entrada. Olvidan que su currículum es como su cara, cuando empiezan un proceso de búsqueda de empleo”, comentó Álvaro Valiente, gerente de país de www.estascontratado.com.

Pero ¿qué debería hacer un candidato cuando elabora su hoja de vida para que ésta sea exitosa y sea tomado en cuenta como candidato?

Valiente nos define esos 5 pasos que se deben cumplir para que el currículum sea nuestra mejor carta de presentación:

Elija el tipo adecuado de currículum: ahora hay plantillas disponibles para que un candidato se luzca. Lo importante es elegir la que le permita resaltar lo que usted quiere resaltar.

Manténgalo simple y corto: no abuse de la extensión. Ahora nadie tiene tiempo de leerse 5 o más hojas de información y mucho menos cuando hay muchísimos candidatos para la misma posición. Manténgalo simple y corto para que no lo descarten por lo extenso.

No omita información básica: Formación académica, experiencia profesional e información personal no pueden estar ausentes. Por supuesto no olvide datos de contactos e idiomas que domina. Otra información que no debería omitir son la disponibilidad para viajar y documentos al día como licencia o pasaporte.

Foto sí, foto no: esto depende del puesto y de la persona. Pero si usted decide incluir su fotografía asegúrese que sea apta para buscar trabajo. Evite fotos suyas en fiestas, paseos y similares. Asegúrese que sea de frente, donde usted se vea normal y relajado.

No mienta: en la época del internet es muy fácil saber si usted miente o no en un currículum. Es mejor ser honesto y elaborar una hoja de vida que permita resaltar lo bueno de su vida profesional, que ser cuestionado por exageraciones o falsedades y por ende perder su oportunidad.

Dependiendo del puesto y de la empresa se recomienda que su currículum se encuentre en uno o dos idiomas, así podrá demostrar su dominio del idioma según el puesto para el que esté aplicando.

Además, se recomienda siempre enviarlo en formato pdf, uno de los formatos más utilizados a la hora de compartirlo.

Plataformas como www.estascontratado.com le permiten tener actualizados sus datos y experiencia en un sitio en línea que puede ser acceder en cualquier momento y en cualquier parte. También le facilita el envío de su hoja de vida a las empresas que abren posiciones que a usted le interesan.