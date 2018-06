A partir de julio Copa Airlines aumentará frecuencia de vuelos en seis destinos de América y el Caribe

Desde el mes de julio de 2018, Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A., y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance fortalecerá su presencia en seis destinos claves en la región como: Curaçao, Montego Bay, Mendoza, Recife, Fort Lauderdale y Tampa.

De esta manera, la aerolínea ofrece a los pasajeros más opciones de vuelos, con cómodos horarios y mayor conectividad con el resto del continente.

Con este aumento de frecuencias, Copa amplía las oportunidades para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de negocios entre estas ciudades y el resto del continente.

Copa Airlines ratifica su compromiso de servicio con sus pasajeros, siendo la aerolínea internacional con mayores opciones de vuelo a través del Hub de las Américas, ubicado en ciudad de Panamá.

La aerolínea detalló que las ciudades de Willemstad (Curaçao), Mendoza (Argentina), Montego Bay (Jamaica) y Tampa (Estados Unidos) ahora contarán con vuelos diarios desde Panamá.

Mientras que la ciudad de Recife pasará de dos a tres vuelos semanales y se aumentará de cuatro a cinco los vuelos semanales a Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Constantemente estamos buscando la oportunidad de ofrecer mayores opciones de vuelos a nuestros pasajeros, y por eso evaluamos cada ruta viendo la posibilidad de aumentar su frecuencia. Hemos visto el potencial en estos seis mercados ya que la demanda ha aumentado en este último año”,

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines

Aumento de frecuencias

Copa aumentará sus frecuencias hacia Mendoza, en Argentina a partir del 9 de julio a un vuelo diario, con salida desde Panamá a las 3:42 p.m. y llegada a las 12:24 a.m. (hora local), y desde Mendoza hacia Panamá saliendo a la 1:35 a.m. y llegando a las 6:30 a.m. (hora local).

Próximamente aumentarán las frecuencias para llegar a las siete semanales.

A partir del 14 de julio habrá un vuelo diario desde ciudad de Panamá a Tampa, Estados Unidos con salida a las 9:10 a.m. y llegada a la 1:30 p.m. (hora local) y desde Tampa con salida a las 3:09 p.m. y llegada a Panamá a las 5:33 p.m. (hora local).

Desde el 17 de julio, se aumentarán las frecuencias de la ruta Panamá a Curaçao de cuatro semanales a un vuelo diario, con salida a las 9:13 a.m. y llegada a las 12:18 p.m. (hora local), y desde Curaçao a saliendo a la 1:18 p.m. y llega a Panamá a las 2:30 p.m. (hora local).

Copa Airlines también aumentará sus frecuencias a partir del 18 de julio de cuatro semanales a un vuelo diario desde Panamá hacia Montego Bay, Jamaica saliendo a las 9:21 a.m., con hora de llegada a las 11:22 a.m. (hora local), y salida de Montego Bay a las 12:21 p.m. y llegada a Panamá a las 2:32 p.m. (hora local).

En el caso de Recife, se agregará una frecuencia a partir del 21 de julio para un total de tres vuelos semanales, los días lunes, jueves y sábados, con salida desde Panamá a las 3:20 p.m. y llegada a las 12:35 a.m. (hora local) y desde Recife saliendo a la 1:25 a.m. y llegando a Ciudad de Panamá a las 6:45 a.m. (hora local).

Fort Lauderdale

Fort Lauderdale quedará conectada con el resto del continente a través del Hub de las Américas, en Panamá, con cinco vuelos semanales los días lunes, martes, miércoles, viernes y domingo, con salida desde Panamá a las 11:39 a.m. y llegada a las 3:48 p.m. (hora local), y saliendo de Fort Lauderdale a las 5:51 p.m. y llegando a las 8:01 p.m.

“Felicidades a Copa Airlines por su éxito continuo en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood del Condado de Broward, ayudando a hacer de este uno de los aeropuertos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos”, comentó Mark Gale, CEO Director de Aviación del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

