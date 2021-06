ABP exhorta a los clientes a pasar por los bancos “porque siempre habrá solución”

El exhorto de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) es “claro, correcto y transparente: No permita que la preocupación lo consuma, acérquese a su banco, explique su situación y habrá solución incluso para esas personas que no han podido recuperar su empleo y tienen la zozobra”.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, hizo este llamado durante rueda de prensa virtual, convocada este jueves 24 de junio, junto con Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Junta Directiva de la ABP.

Recordar que mediante Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0004-2021, de 21 de junio del presente año, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) estableció una nueva etapa, “orientada a la reestructuración de créditos de deudores que, a pesar de encontrarse en una restricción temporal de liquidez, han mostrado disposición para cumplir sus obligaciones”.

Berguido señaló que esta medida se corresponde con acciones que desde el 18 de marzo de 2020 (Ver cronograma), adoptó el sistema bancario panameño para traer paz al país, debido a la gran ansiedad generada por la situación de desempleo e inestabilidad, vinculada a la pandemia.

Dijo que prorrogar este periodo por tres meses adicionales, permitirá que clientes y bancos puedan lograr términos y condiciones de acuerdo con esta capacidad de ingresos disminuida.

Durante el periodo de preguntas y respuestas hubo varias aclaratorias:

-Las personas no deben esperar hasta el 29 de septiembre para negociar con sus bancos.

-Si usted estaba desempleado antes de la pandemia, también puede negociar sus deudas con los bancos.

-Esta fecha límite no significa que al día siguiente deberá pagar toda la deuda. Para eso son los acuerdos: Cada persona debe lograr consenso con sus bancos.

-Las personas no deben pensar que no hacer nada es una opción. “La peor decisión es no hacer nada”.

-La Ley de las tarjetas de crédito le permite a los clientes solicitar cambiar el producto y ponerlo como un préstamo personal: letra fija y plazo mayor. Sin embargo, los clientes prefieren el arreglo de pago para disponer de su tarjeta.

-Cada banco es libre, con sus propias reglas, de generar acuerdos. “Intuyo que el 90% de los arreglos será disminución de letra, prolongar plazos de pago y quizás algunos periodos de gracia”, afirmó Berguido.

-“La situación del cliente va a determinar cuál es la mejor estructura. La capacidad económica definirá la manera de hacerle frente a un nuevo esquema de pago”, afirmó Sentmat de Grimaldo.

Radiografía de los préstamos modificados

Al 18 de junio de 2021, la ABP, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), maneja una cifra de 493,847 clientes que todavía deben regularizar su situación, de los cuales, 18,776 son de empresas, y 475,071 personas naturales.

En total, hay $16,179,49 millones en créditos en esta condición: $6,961.05 millones corresponden a Corporativo o empresas y $9,218.44 millones a Consumo (vivienda, auto, personal y tarjetas de crédito).

En la Cartera Corporativa predominan los créditos del sector Construcción (Ver cuadro: Cartera corporativa), seguido de Comercio y Servicios.

Con respecto a Consumo, Berguido resaltó que la mayor parte de los créditos modificados corresponden a Vivienda (Ver cuadro: Cartera Consumo), en total 95,391 clientes, con un saldo de $6,412 millones.

Reconoció que se trata de la parte más sensitiva, porque son familias, a las cuales reitera que deben acudir con confianza a sus bancos, negociar la reestructuración de las deudas y trazar la hoja de ruta que les permita cumplir sus obligaciones y convertir la angustia en tranquilidad.

Violeta Villar Liste

[email protected]

Capital Financiero