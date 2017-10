Entre abril y mayo de 2018 estiman recibir propuestas para construir la Línea 3 del Metro

El presidente de la República Juan Carlos Varela, estimó que entre abril y mayo de 2018 se reciban las propuestas técnicas y económicas para construir la Línea 3 del Metro de Panamá hacia Panamá Oeste.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la recepción de propuestas para la edificación del cuarto puente sobre el Canal, que serán obras de transición, ya que deben ser inauguradas durante el próximo periodo gubernamental.

Tanto el cuarto puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro son proyectos que se edificarán en paralelo, con algunos meses de diferencia.

Según Varela, el cuarto puente estaría listo en 2022, mientras que la Línea 3 debe estar culminada en 2023, aunque no se ha especificado en qué meses específicamente.

La Línea 3 del Metro, que será financiada por Japón por más de $2,000 millones, contará con 26 kilómetros de longitud elevada en su primera fase y 14 estaciones.

Partirá de la Estación de Albrook y recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará a Ciudad del Futuro.

Se utilizará el sistema monorriel, con trenes de seis vagones cada uno, con una capacidad inicial para transportar a 20 mil personas en hora pico por sentido.

Recientemente el Metro de Panamá informó que siete de las nueve empresas interesadas en construir la Línea 3, fueron precalificadas.

Se trata de compañías en su mayoría asiáticas: China Railway Group Limited (China Railway) (no es consorcio), Consorcio HP Joint Venture – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – Posco, Consorcio ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited. (China Power), Consorcio Oriental Metro Línea 3 – China Harbour Engineering Company Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co. (Chec).

Además, el Consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEGFCC Construcción S.A.; Carso Infraestructura y Construcción, A. DE C.V.; SK Engineering & Construction CO., LTD, Astaldi, S.p.A. (no es consorcio) y Consorcio Línea 3 Monorail Panamá Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), Andrade Gutiérrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (sucursal Panamá – Mota-Engil).



Mientras que este 4 de octubre, tras meses de postergación, se recibieron las propuestas económicas y técnicas para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal.

En este caso empresas chinas y europeas competirán por la licitación por mejor valor con evaluación separada para este proyecto.

Las compañías son: Consorcio Panamá Cuarto Puente integrado por China Comunications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD; Dragados Sucursal Panamá, S.A.(España); Consorcio Astaldi – Daelim conformado por Astaldi S.P.A. (Italia) y Daelim Industrial Co., LTD (Corea); y el Consorcio Cuarto Puente Cscec – Crec integrado por China State Costruction Engineering Coporation LTD. y China Railway Group Limited.

Para la operación del cuarto puente sobre el Canal, la Empresa Nacional de Autopista (ENA), recibió el aval del Órgano Ejecutivo en mayo pasado para que formalice el nacimiento de la empresa pública ENA Oeste, S.A. que sería la dueña del nuevo puente que utilizará la Línea 3 del Metro de Panamá.

Es por tal motivo que la construcción del cuarto puente debe iniciarse antes que el de la Línea 3, porque ésta pasará por el puente pagando un peaje, que aún no ha sido definido.

Según las estimaciones, esto debe suceder en enero de 2018, cuando se otorgue la orden de proceder para iniciar la construcción.

En los próximos meses se debe anunciar qué consorcio ganará la licitación para comenzar la edificación de una de las estructuras más complejas del mundo.

Nota relacionada: Siete empresas competirán en la licitación de la Línea 3 del Metro

Nota relacionada: Empresas chinas y europeas entregan propuestas para construir el cuarto puente sobre el Canal