Acciones para acelerar la equidad de género en posiciones de liderazgo

Los avances para incluir a las mujeres en la esfera laboral son visibles, pero aún nos enfrentamos al reto de alcanzar la equidad, ya que a pesar que en la actualidad representan el mayor número de personas con educación superior todavía no logran ocupar el 50% de las posiciones dentro de las empresas ni mucho menos a nivel de gerencias, presidencias ni juntas directivas.

El tema fue analizado durante el Foro “Empoderamiento femenino: El rol de la mujer en el Panamá de hoy” organizado por Capital Financiero, en el cual se destacaron retos como el hecho de que apenas un pequeño número de empresas están implementando políticas enfocadas a la equidad de género, la necesidad de establecer horarios flexibles y el teletrabajo para que las mujeres se mantengan en el mercado después del embarazo, el emprendimiento como alternativa para empoderar a las mujeres, y sobre todo en incentivar a las mujeres a asumir un papel mucho más proactivo en su desempeño laboral.

Para la presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá, María Eugenia Fonseca, vamos a pasos muy lentos, considerando que del 2007 al 2017 la participación de las mujeres no es más del 3% o 4% en posiciones de liderazgo, por lo que de continuar a ese ritmo tomará más de 180 años lograr la equidad.

En su exposición sobre “La diversidad de género no solo trae equidad, trae prosperidad”, consideró muy positivas iniciativas como el Sello de Género y la Ley 56 que establece una cuota del 30% de participación de las mujeres sobre todo en juntas directivas estatales, al resaltar que son iniciativas que ayudan a acelerar la equidad, no obstante, se requiere de un rol más activo por parte de las empresas privadas y del gobierno.

Observó que en la actualidad menos del 18% de mujeres forman parte de juntas directivas y prácticamente no encuentras mujeres ocupando el cargo de CEO, por lo que a su juicio es imperante hacer más énfasis en políticas que favorezcan la participación de las mujeres que aún está siendo rezagada por el hecho de ser madre y es que justamente después del embarazo muchas deciden retirarse, para dedicarse al cuidado de sus hijos por la falta de facilidades.

En ese sentido propuso valorar la inclusión, favorecer el teletrabajo, la promoción libre de sesgos, salas de lactancia, salarios iguales y mentorías para mujeres, entre otras iniciativas.

Fonseca aseguró que la participación equitativa en la toma de decisiones a nivel empresarial y público generaría economías más prósperas, como han demostrado estudios publicados por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Standard and Poors (S&P) y McKinsey, entre otros, que han indicado que cuando las mujeres trabajan, las familias y el entorno son más prósperos, al tiempo que las empresas son mucho más rentables ya que aumentan su productividad.

Ginette Martin, especialista en adquisición de talento de Konzerta Selecta, en su exposición sobre las “Competencias Claves de la mujer ejecutiva en Panamá”, sostuvo que en hoy las mujeres ejecutivas cada vez más presentes, ya se nota un mayor equilibrio y diversidad de roles, el desempeño de las mujeres en mayor número de profesiones, empresas con mayores consideraciones hacia las mujeres, retos empresariales y competencias comunes, los cuales son avances importantes.

Martin precisó que ante los retos que tienen las mujeres se requiere una orientación a la innovación; mayor conectividad es decir capacidad de expansión social y habilidad para la comunicación interpersonal y social; capacidad de transformación; desarrollar la inteligencia colectiva, y de influencia social (persuadir, convencer e influir en otros para el logro de los objetivos, influencia jerárquica y no lineal).

Mónica Chapman, miembro de la junta directiva de Global Bank y del Consejo Editorial de Capital Financiero, abordó el tema “Claves para alcanzar el éxito sin dejar de ser mujer” señalando que definitivamente la maternidad influye en el desempeño laboral de las mujeres, por lo cual es necesario lograr un balance mediante relaciones sanas, tener control de tu vida y tus relaciones, capacidad para negociar con quienes nos rodean, ser feliz en el trabajo y en la casa, dedicar tiempo a uno mismo, y calidad mejor que cantidad.

En cuanto a las claves para las mujeres identificó la importancia de reconocer nuestros errores, tener confianza en uno mismo, tomar riesgos, salir de nuestra zona de comfort, mantenerse siempre actualizada y comunicarse efectivamente, que en la práctica le han dado muy buenos resultados y le han permitido alcanzar importantes puestos de liderazgo a nivel empresarial principalmente en el mundo de las finanzas.

Chapman durante su intervención apeló a la importancia de que la mujer demuestre sus capacidades y su liderazgo poniendo en práctica acciones como no conformarse, ganas de aprender, definir metas y objetivos, innovar, sentir pasión por lo que hace, siempre dar la milla extra, ver los problemas como oportunidades y los fracasos como enseñanzas.

Consideró que ante los obstáculos que aún existen, es importante que las mujeres crean en ellas mismas y no sientan temor a tomar riesgos y pedir las oportunidades.

Empresas con compromiso de equidad

En el foro se presentaron ejemplos de empresas panameñas que actualmente impulsan la equidad de género dentro de sus organizaciones. Como es el caso de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), como lo planteó su vicepresidenta y gerente Olga Cantillo, quien detalló acciones como el impulso de la Ley 56 de 2017 sobre la participación de las mujeres en juntas directivas que a la fecha logrando que a la fecha 40% de los 180 emisores cuentan con una o más mujeres en sus juntas directivas.

Ponderó que la BVP es firmante de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP’s), una iniciativa conjunta del Pacto Global de las Naciones Unidas y de ONU Mujeres desarrollada en el 2008, que ofrece un marco integral para el empoderamiento de las mujeres y niñas en el lugar de trabajo, el mercado, y la comunidad.

En ese mismo sentido, la BVP en alianza con Sumarse-Pacto Global se sumó al toque de la campana por la equidad de género (Ring the Bell for Gender Equality), un paso más en pro de la igualdad de género.

Cantillo indicó que existen otras iniciativas como políticas de acoso sexual, participación de las mujeres en asociaciones, la incorporación del ODS 5-Igualdad de Género- en sus programas de Responsabilidad Social (RSE), licencia de paternidad e inversiones de impacto con lentes de género: Compañías dirigidas por mujeres, compañías que promueven la equidad de género en el interior de la empresa y compañías que generan productos y servicios que impactan de manera positiva a las mujeres.

En cuanto a la política de contratación, la CEO es mujer alude Olga Cantillo, además el 61% de los colaboradores son mujeres y el 80% de ejecutivos son mujeres.

En la banca figura Banistmo, cuya CEO actualmente es una mujer que también se desempeña como presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat.

En el foro participó Nadjie Navarro, su gerente de Estrategia de Clientes, quien compartió los avances de Banistmo en el tema de equidad de género que incluye el sello de género, son firmantes de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP’s) y de la iniciativa de Paridad de Género, mientras que a lo interno de la organización hacen mucho énfasis en la sensibilización en equidad de género, programa de bienestar para colaboradoras y la capacitación en atención consultiva Mujer.

Recordó que Banistmo es la primera empresa a nivel regional en emitir un bono de equidad de género, enfocado en financiar emprendimientos dirigidos a empoderar a las mujeres.

May Jane Coulson, vicepresidenta de Gestión Corporativa y Comunicación de la ACP, indicó que en los últimos años, la cantidad de mujeres en puestos no tradicionales ha aumentado progresivamente y ha sido principalmente en puestos de pasacables. Además de otras posiciones como marineras de lanchas, capitanas de remolcador, prácticos, conductor de vehículos, instalación de tubería de alta presión, electricistas, reparador de equipo eléctrico, soldadoras, inspectoras de mantenimiento hasta guardias de seguridad, haciendo un total en 2019 de 183 mujeres en posiciones no tradicionales.

Mientras que en altos puestos las mujeres suman dos vicepresidencias, 28 gerencias, 101 supervisoras y 8 líderes/capataces, a inicio del próximo año por primera vez el Canal de Panamá tendrá como subadministrador a una mujer, Ilya Espino de Marotta, que ha hecho su carrera en la institución llegando a ocupar el puesto de directora del proyecto de la ampliación, la obra más importante que ha realizado la ACP y el país.

Coulson resaltó acciones como el sello de igualdad de género que enmarca el compromiso de la institución con los principios de igualdad salarial, comunicación inclusiva, no al acoso sexual y el acceso a trabajos no tradicionales.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero