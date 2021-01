El administrador general de la Autoridad para la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero Quirós, instó a los padres de familia para que interpongan las quejas en contra de aquellos colegios particulares que insistan en la incorporación de cláusulas consideradas como abusivas en los contratos de servicio educativo para el periodo 2021.

Aclaró: “Es el momento de diálogos y consensos, pero no vamos a permitir el abuso de los dueños de colegios. No es justo retrotraer todo lo que se avanzó el año pasado, con cerca de 300 acuerdos logrados de la mano del Ministerio de Educación (Meduca), para que nuevamente insistan en cobrar por servicios que no se van a prestar”.

Quintero Quirós fue enfático y advirtió “si lo que quieren es llenarse de demandas, tenemos excelentes abogados especializados en la materia, a través de la Defensoría de Oficio de la Acodeco vamos a llevar esas demandas ante los tribunales”.

Explicó que muchos colegios particulares no están brindando la información clara y veraz, y que no es justo para los padres de familia que les estén cobrando plataforma virtual, laboratorios, carnet, seguros y ayuda visual entre otros, cuando muchos de estos servicios simplemente no se están brindando.

“Exhortó a los dueños de colegios particulares a que mantengan los mismos términos y condiciones de los contratos para la modalidad virtual, tal como se acordó el año pasado con las autoridades del Meduca”, señaló el administrador de la Acodeco.