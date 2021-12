Acodeco detecta incumplimiento de normas en la venta de productos sustitutos

Un operativo para verificar aspectos contemplados en la Ley 113 de 2019, relacionados con los productos sucedáneos, que deben mantener un letrero con las indicaciones de si es sucedáneo o imitación, nombre en idioma español y país de origen, realizó en todo el país, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Según resultados de esta acción desarrollada el 14 y 15 de diciembre, en 38 supermercados, de los cuales 35 no cumplen con la Ley 114 de 2019. Se detectaron que 388 productos no tenían letreros que indicaban si eran nacionales o importados; 382 no señalaban el país de origen; 385 no presentaban el nombre en español y 387 no indican si el producto es sucedáneo o de imitación.

Se verificaron los productos sucedáneos (Ley 113 de 2019) nacionales e importados (según lista proporcionada por la Agencia Panameña de Alimentos), bebidas de origen vegetal (almendra, soya, etc.) que en su etiquetado indiquen la palabra leche o milk, detalla el comunicado de la Acodeco.

Además, si el producto en su etiquetado indica que es “imitación, análogo o sinónimo de sucedáneo” el mismo se debe verificar conforme a la Ley 113.

Cabe señalar, que no se considera “letrero” a la etiqueta que se coloca en el anaquel, donde habitualmente se incorpora información de precios o nombre del producto, con códigos de barra.