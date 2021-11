Acodeco detectó 48 irregularidades durante operativo “Black Friday” 2021

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante el operativo de verificación de publicidad, realizado recientemente por motivo del “Black Friday” encontró 39 irregularidades en las ventas especiales y 9 faltas de precios a la vista, en todo el país.

Este operativo se realizó con el fin de asegurar que las ventas especiales cumplieran con lo establecido en la Ley 45 de 2007. Los funcionarios de la Acodeco visitaron 774 establecimientos comerciales, ubicados en diferentes provincias.

Las anomalías detectadas fueron: no indicaban la fecha de duración (11); publicidad confusa (5); no señalaban si la venta especial era parcial o total (4); la publicidad aplicaba restricciones (4); hasta agotar existencia (no tenía las cantidades a ofertar) 3; mercancía no identificada (3); la venta especial excedían de los tres meses (2); oferta por porcentaje, mercancía no indicaba porcentaje de descuento (2); publicidad no veraz (2); y con una falta (fecha vencida, oferta por porcentaje sin precio regular y falta de información). Además, de las 9 faltas de precios no visibles al comprador.

Cabe destacar, que previo al “Black Friday”, la Acodeco capacitó a gerentes y dependientes de distintos locales comerciales, para implementar correctas prácticas de la publicidad y el reconocimiento de la garantía a los consumidores, tal como lo dispone la Ley 45 de 2007. Estas capacitaciones influyeron mucho en los resultados de este operativo, ya que las irregularidades encontradas fueron pocas en comparación a los locales visitados.

La Acodeco se prepara para el operativo de Navidad, a fin de visitar los principales centros comerciales del país, verificando la publicidad y ofertas, fiscalizar los escáneres para confirmar que el precio visible sea igual al registrado en la caja, comprobar el contenido neto de productos empacados utilizados en esta época del año, realizar encuestas de precios de los productos que componen la cena navideña, entre otras acciones.

En fin, se activa un equipo de trabajo que busca consolidar la protección al consumidor y brindar la asesoría correspondiente a través de los diferentes módulos de atención, en temas como garantías y abonos, entre otros.

La Acodeco reitera que, en cumplimiento de sus labores fiscalizadoras, dispone de Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), mediante el WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter, y la página web.