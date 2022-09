Acodeco detectó 51 faltas durante jornada de superdescuentos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) verificó 1,048 locales comerciales del país, durante la jornada de descuentos conocida como ‘Black Weekend’, donde detectaron 51 anomalías a las normas de publicidad.

La entidad precisó que a los agentes económicos que se les encontraron estas faltas, se les levantó el acta respectiva para las investigaciones correspondientes.

Además, la Acodeco señaló que, en el operativo efectuado el año pasado, se encontraron 62 faltas a la veracidad de publicidad.

Entre las irregularidades encontradas este año durante esta venta especial, fueron:

No indicar la fecha de duración (15), sin señalar las cantidades a ofertar (7), no establecieron si la venta era parcial o total (4), con fecha vencida de la venta especial (6), excedieron los 3 meses (2), mantenían doble precios y porcentaje de descuento (4), venta de productos sin el doble precio (regular y ofertado (3), oferta por porcentaje, sin precio regular (1), publicidad confusa (4), publicidad no veraz (4), Incumplimiento de publicidad (1).

La Acodeco recordó a los consumidores que para cualquier reclamo de alguna mercancía adquirida en el ‘Black Weekend’, es importante presentar la factura respectiva