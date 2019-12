Acodeco detectó 87 anomalías durante Black Friday 

Durante el operativo de ‘Black Friday’ realizado por la Acodeco se verificaron 1,329 agentes económicos en todo el país y se detectaron 87 anomalías de veracidad de la publicidad, lo que representó un 6.55%.

Las 87 irregularidades detectadas consistieron en 30 casos de venta especial que no indicaban la fecha de duración, 11 que no señalaban que era parcial, 8 hasta agotar existencia, 7 por mercancía no identificada (verificación de oficio), 7 por precios que exceden los 3 meses, no indicaban el doble precios (regular y el ofertado) 5, fecha vencida (5) y falta de información (5), entre otras faltas.

Cabe destacar, que en la ciudad de Panamá fueron visitados 765 locales, (47 anomalías), mientras que por parte de las oficinas regionales hicieron lo propio, en 664 agentes económicos (40 faltas).

La Acodeco inició hoy hasta el 6 de diciembre, la primera etapa de su operativo navideño, y del 11 al 23 es la segunda etapa.

Este operativo es en todo el país y los funcionarios estarán verificando los establecimientos comerciales, orientarán y atenderán a los consumidores en los principales centros comerciales del país.

Por otro lado, el administrador general de la Acodeco, Jorge Quintero Quirós inauguró el módulo de atención en el Centro Comercial Multiplaza, piso 2 frente a Multimax debido a la creciente demanda de consumidores quienes recibirán de primera mano orientación en materia de protección al Consumidor (Ley 45 de 2007), Ley 6 de 1987 (de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad y Ley 81 sobre tarjetas de crédito, entre otros temas.