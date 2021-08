Acodeco detectó más de 43,000 productos vencidos en el primer semestre de 2021

La venta de productos vencidos es la principal irregularidad detectada en todo el país, por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), durante verificaciones realizadas en cumplimiento de las normas de protección al consumidor, en el presente año.

Según último informe estadístico, de enero a junio de este año, se encontraron 43,823 productos expirados, que fueron retirados de la venta y posteriormente destruidos. Lo que representa el 90.5% de las anomalías en los comercios visitados.

El total de las faltas fue de 48,435. Además de los productos vencidos, se detectaron 2,239 sin fecha de vencimiento; 1,272 faltas de precios a la vista; 675 alimentos deteriorados, 300 fechas no claras en productos; 8 usos indebidos del tanque de gas de 25 libras y un artículo con doble precio.

También, durante sus recorridos, los verificadores de la Acodeco encontraron otras 117 anomalías, entre las cuales se destacan: 23 incumplimientos de la información comercial; 22 faltas a la ley 6 de 1987 por no aplicar el descuento respectivo y 21 por no tener letreros de los descuentos; 14 faltas a la ley 134 de 2013 (beneficios para personas con discapacidad) por no tener los letreros; 8 cobros del 7% (I.T.B.M.S) en útiles escolares y 6 por no entregar constancia de pago.

La atención de las denuncias que presentan los consumidores a través de la línea de atención ciudadana 311 y el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) mediante el WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter, y la página web, son de prioridad en las labores de verificación del mercado que realiza la Acodeco.

Es importante que antes de adquirir un producto envasado, se revise la fecha de vencimiento (que obligatoriamente debe estar colocada en el empaque). Esta fecha debe estar claramente visible, no puede tener signos de tachados ni borrones, e incluso tener otra fecha encima, o doble fecha.

Prestar atención a la información que aparece en el etiquetado, es algo indispensable que ningún consumidor debe obviar.