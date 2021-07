Acodeco fiscaliza cumplimiento de la prohibición del uso de bolsas plásticas con polietileno

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que a la fecha se han aplicado 17 multas en primera instancia por un monto de $4,451 por faltas a la Ley 1 de 2018, que promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno.

Entre las principales motivos de estas sanciones, se encuentran los agentes económicos no cumplieron con los certificados de conformidad, documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; y otros no declararon los costos de las bolsas reutilizables.

Las multas a los agentes económicos que no cumplieron con los respectivos certificados de conformidad, fueron:

Almacenes por departamentos (5 por $1,201);

Almacenes de ropa y calzados (3 por $1,150);

Farmacias (2 por $600);

Mueblería (1 por $500)

3 minisúper por $300.

La Ley 1 de 2018 promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y la Acodeco fiscalizará que, en caso de cobrarlas a los consumidores, sea a precio de costo.

El incumplimiento de la prohibición del uso de bolsas plásticas con polietileno, puede reportarse a través de de Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), al WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter, y la página web, marcando la opción Nº 5 (denuncias o quejas) y seguir los pasos señalados para las denuncias.