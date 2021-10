Acodeco registra 89 multas por incumplimiento de la Ley sobre uso de bolsas plásticas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desde la aplicación de la Ley 1 de 2018 que promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, ha registrado 89 multas en primera instancia por una cuantía total de $22,001.00.​

Los motivos de estas sanciones impuestas desde julio del 2019 hasta la fecha, son 81 porque los agentes económicos no cumplieron con los certificados de conformidad, documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; y 8 no declararon los costos de las bolsas reutilizables.

Entre los agentes económicos con mayor número de sanciones, se destacan 15 almacenes por departamentos ($5,001); 12 supermercados ($4,200); 15 farmacias ($4,100); almacenes de ropa y calzados (11 por $2,900); y 18 minisúper por $2,200.

La Ley 1 de 2018 promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y la Acodeco fiscaliza que, en caso de cobrarlas a los consumidores, sea a precio de costo.

Esta Ley se aplica desde el 20 de julio de 2019, y las bolsas plásticas de polietileno han sido eliminadas del comercio al por mayor y al por menor, reduciendo la contaminación ambiental. Los consumidores están conscientes de llevar las bolsas reutilizables a sus compras.