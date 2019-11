ACP podría restringir calado en 2020, si persisten bajos niveles de embalses

Apenas faltando mes y medio para finalizar la temporada lluviosa, los niveles de los embalses se encuentran muy bajos para la época.

De mantenerse la tendencia, los embalses de los lagos Gatún y Alhajuela necesitarían precipitaciones extraordinarias como las ocurridas en 2010, con la tormenta La Purísima, y en 2016 con la tormenta tropical Otto, para alcanzar los márgenes suficientes que permitan atender durante la estación seca del 2020 la demanda de agua de la población y las operaciones del Canal.

Si la tendencia se mantiene, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) podría verse obligada a establecer nuevas restricciones en el calado como ocurrió a mediados del presente año. La decisión “dependerá de la elevación que alcancen los embalses al inicio de la temporada seca y del impacto de las medidas de optimización que está tomando el Canal de Panamá en sus operaciones”.

Desde el año 2013, la Cuenca Hidrográfica del Canal ha estado bajo un déficit hídrico que ha afectado los aportes a los embalses, situación que registró su punto más crítico con el fenómeno El Niño, ocurrido entre el 2015 y 2016, situación que ocasionó pérdidas por $40 millones a la vía interoceánica debido a las restricciones de calado que aplicaron.

En el 2019, el fenómeno El Niño no fue tan crudo, sin embargo, el nivel de los lagos Gatún y Alhajuela no son óptimos. A pesar de presentar el embalse Gatún los niveles más bajos desde su entrada en operación, no se afectó la producción de agua potable para más de dos millones de habitantes de la región metropolitana (Panamá, Panamá Oeste y Colón).

Sin embargo, el fenómeno (2015-2016) es un recordatorio de que se camina sobre una cuerda floja.

“De un tiempo para acá, el régimen de lluvia no solo es menor sino diferente. Pasamos por un periodo largo con baja precipitación y apostamos a que antes que termine el año ocurra una tormenta de tal proporción que permita llenar los lagos”, dijo el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, recientemente.

Vásquez advirtió que el Canal enfrenta un problema de sostenibilidad porque de persistir las condiciones de bajas precipitaciones y bajos niveles en la cuenca hidrográfica, el Canal de Suez se convertiría en una alternativa más confiable porque no tiene esas restricciones.

Los embalses de Gatún y Alhajuela almacenan el agua de las lluvias que caen en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y de allí abastecen las potabilizadoras que suministran agua potable a más de la mitad de la población del país. De hecho, la mayor demanda de agua se concentra en la vertiente del Pacífico donde habita el 83% (2.96 millones de personas) de la población y concentra más del 70% las actividades económicas, incluyendo los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján y Capira, donde habita el 55% de la población total del país y la mayor parte de industrias y servicios.

El especialista en Agua y Saneamiento del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), Marco Cevallos, dijo que a pesar que Panamá es uno de los países con mayor recurso hídrico de la región, anualmente se talan unas 20,000 hectáreas de bosque, sin tomar en cuenta que en estos lugares hay potenciales fuentes de agua.

Se consideran usos consuntivos del agua el consumo humano que demanda el 1.3% del total de agua dulce utilizada; el sector agropecuario el 1.7%; para uso industrial el 0.02% y sector turístico recreacional el 0.01%.

En cuanto a usos no consuntivos, el sector hidroeléctrico demanda el 89.6% del uso total.

La operación del Canal de Panamá utiliza el 7.4% para el tránsito de buques y mercaderías.

Al clasificar los diferentes usos del agua en consuntivos y no consuntivo, se puede constatar que los usos no consuntivos son en promedio casi el 97% del uso total de agua dulce.

Orlando Rivera.

orivera@capital.com.pa

Capital Financiero