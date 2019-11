ACP se reunirá con GIA y OMI para reducir gases contaminantes

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) participará del 8 al 15 de noviembre en la reunión del Global Industry Alliance, (GIA, por sus siglas en inglés), sede de la OMI en Londres una iniciativa de asociación público-privada que reúne a 17 líderes de la industria marítima que buscan mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo internacional.

La GIA nace de la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco del Proyecto de Asociaciones para la Eficiencia Energética Marítima Mundial (GloMeep, por sus siglas en inglés), un proyecto conjunto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Fmam), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

En Marzo de 2019, el Canal de Panamá se unió formalmente a la GIA que es integrada por: ABB Engineering (Shanghai) Ltd.; AP Moller-Maersk A/S; Bureau Veritas; DNV GL SE; Grimaldi Group; Lloyd’s Register Emea; MarineTraffic; MSC Mediterranean Shipping Company S.A.; Port of Rotterdam; Ricardo UK Ltd; Royal Caribbean Cruises Ltd.; Shell International Trading and Shipping Company Limited; Silverstream Technologies; Stena AB; Total Marine Fuels Pte Ltd y Wärtsilä Corporation

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) en su reporte anual de 2019 (Review of Maritime Transport 2019) reconoció al Canal de Panamá como la única entidad de un país en desarrollo en unirse al GIA, promoviendo mejoras en la eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo internacional.

Durante esa fecha, la ACP también participará de la reunión intercesional de reducción de emisiones de la OMI, con sede en Londres.

