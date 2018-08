Acuerdo entre México y EU a la espera de Canadá

Entre abrazos mutuos, pero virtuales, y hasta la posibilidad de un futuro brindis con tequila, el presidente de Estados Unidos (EU) y su homólogo mexicano sellaron el anuncio de un acuerdo comercial preliminar solo con México en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).

La gran pregunta fue ¿dónde queda Canadá? en el acuerdo y la respuesta inmediata fue una invitación para que el tercer socio del norte se sume al pacto y acepte los nuevos términos sobre el comercio de autos y otros asuntos para mantener el acuerdo trilateral.

El presidente de EU, Donald Trump, y el saliente mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, dijeron que las conversaciones con Canadá comenzarían de inmediato, aunque Trump amenazó con aplicar aranceles a los automóviles fabricados en Canadá si no se alcanzaba un acuerdo entre las tres partes.

La delegación mexicana se quedará en Washington a la espera de reiniciar la negociación trilateral con la representación canadiense, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

Creo que, con Canadá, francamente, lo más fácil que podemos hacer es aplicar un arancel a la entrada de sus automóviles. Es una cantidad tremenda de dinero y es una negociación muy simple. Podría terminar en un día y recibimos mucho dinero al día siguiente”, dijo Trump.

Hablando con los periodistas, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, instó a Canadá a “venir a la mesa”.

“Hagamos un gran negocio como lo hicimos con México“, dijo Kudlow. “De lo contrario, EU podría tener que tomar medidas”.

El negociador de NAFTA de Canadá, la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, está acortando un viaje a Europa para volar a Washington para tratar de reiniciar las conversaciones.

Solo firmaremos un nuevo NAFTA que sea bueno para Canadá y bueno para la clase media”, dijo Adam Austen, un portavoz de Freeland, diciendo que “se requiere la firma de Canadá”.

El tema se plantea en análisis en esta entrevista de la Voz de América con el doctor Isaac Cohen, economista internacional y analista financiero, quien expone su criterio sobre la importancia de reconstruir la relación trilateral e incorporar a Canadá en este proceso.

“Porque si no hay un acuerdo trilateral, EU se convierte en un eje que negocia individualmente con todos y los socios de EU no negocian entre sí, entonces no hay comercio entre México y Canadá, y es importante que esto exista porque la prosperidad de estas dos naciones motiva a que compren más a EU“, remarca el experto.

Las negociaciones entre los tres socios comerciales se han prolongado por poco más de un año y las reiteradas amenazas de Trump de abandonar el acuerdo, implementado en 1994, han sacudido a los mercados financieros y presionado al peso mexicano y al dólar canadiense.

Pero con las noticias positivas que llegaron el lunes desde Washington, el peso y la bolsa mexicanos se fortalecieron. Al cierre del mercado, el peso se apreció casi 1%, mientras que el mercado bursátil avanzó un 1.58%.

Los críticos denunciaron la posibilidad de eliminar a Canadá de un pacto comercial en América del Norte, en parte debido a los riesgos que podría representar para las empresas que participan en el comercio internacional. Muchos fabricantes han construido sistemas de suministro vitales que dependen de cruzar libremente las tres fronteras del NAFTA.

Al señalar la “cantidad masiva de movimiento de mercancías entre los tres países y la integración de operaciones“, Jay Timmons, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes, dijo que “es imperativo que se firme un acuerdo trilateral”.

Voz de América