Adidas llama a unirse y correr para ayudar a poner fin a los residuos plásticos

Antes del Día Mundial de los Océanos el 8 de junio, Adidas está aprovechando el poder del deporte y lo está usando como una fuerza para el cambio, invitando al mundo a unirse y participar en Run for the Oceans una vez más.

Desde el 28 de mayo hasta el 8 de junio, Adidas x Parley Run for the Oceans regresa por cuarto año, continuando con su compromiso para abordar de manera urgente los devastadores niveles de contaminación marina por plástico en los océanos.

Desde 2015, Adidas ha hecho más de 30 millones de pares de tenis usando Parley Ocean Plastic, residuos plásticos interceptados en playas y comunidades costeras para evitar que contaminen los océanos.

Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado hacia un futuro más sostenible, aún hay trabajo por hacer en cuanto a la reducción de la contaminación marina por plástico.

Empoderando a los corredores de todo el mundo para marcar la diferencia, por cada kilómetro recorrido entre el 28 de mayo y el 8 de junio a través de la aplicación Adidas Running (Strava/Joyrun), Adidas y Parley limpiarán el equivalente al peso de 10 botellas plásticas, hasta un máximo de 500.000 libras de residuos plásticos marinos en playas, islas remotas y costas.

Alberto Uncini Manganelli, GM de Running & Credibility Sports en Adidas, afirmó: “Como marca mundial y como ciudadanos globales, tenemos un gran papel por desempeñar en la conservación de los océanos y nuestro planeta. Es nuestra responsabilidad usar nuestras plataformas, productos y voces no solo para crear conciencia, sino para implementar acciones con efectos reales. En solo tres décadas, los océanos del mundo podrían contener más plástico desechado que peces si no actuamos ahora; solo al trabajar juntos y unidos podremos acabar con los residuos plásticos.

Hasta la fecha, Adidas x Parley Run for the Oceans ha reunido a más de 3 millones de corredores en todo el mundo, registrando colectivamente hasta 25.5 millones de kilómetros y recaudando $2.5 millones para ayudar a Parley a desarrollar sus iniciativas y programas educativos en la lucha contra la contaminación marina por plástico. En 2019, 92 escuelas se incribieron en el programa y ahora son centros de educación y puntos de recuperación de plástico para la comunidad local.

Como resultado, 70,000 niños y sus familias participaron en el programa.

Cyrill Gutsch, CEO y fundador de Parley, afirmó: “Más que una carrera o una campaña de conciencia, Run for the Oceans ha evolucionado a una poderosa plataforma de impacto, una que inspira y empodera a millones de personas en todo el mundo para unirse alrededor de un objetivo común y ayudar a los océanos a través del deporte, impulsando el movimiento Parley mediante el movimiento real. Y más que un socio, Adidas ha sido un verdadero aliado, el miembro de la familia que necesitábamos con tanta urgencia de nuestro lado, para probar que la industria puede ser la llave que genera y acelera las soluciones para los grandes problemas ambientales que enfrentamos.

Creemos que la colaboración, creatividad e innovación ecológica son la fórmula ganadora para salvar nuestros océanos y poner fin a la crisis global del plástico, que amenaza la naturaleza, nuestra propia salud y nuestro futuro. Todos los que se unen para correr en este evento ayudan a llevar esta visión más allá.”

Pero este es solo el comienzo para la iniciativa global.

Según se anunció como parte de la estrategia ‘Own the Game’ de Adidas en marzo (2021), Run For The Oceans se expandirá aún más para crear un espacio comunitario digital y físico más inclusivo. Para 2025, Adidas busca lograr una participación acumulada de 40 millones de personas.